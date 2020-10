Airbnb l-a adus pe Jony Ive la bord pentru a ajuta compania să proiecteze noi produse și servicii în următorii câțiva ani. Cofondatorul și CEO-ul companiei, Brian Chesky, a anunțat acordul multianual al Airbnb cu noua firmă de design Ive LoveFrom, numindu-l „o colaborare specială” între ei.

Chesky spune că Ive va ajuta și piața de închiriere să își dezvolte echipa de proiectare internă.

În timp ce Ive rulează acum LoveFrom, el este cel mai cunoscut pentru munca sa cu Apple, unde a condus echipa de design care a lucrat pe iPhone, iPad, MacBook Air și Apple Watch, printre alte proiecte. După ce a părăsit gigantul tehnologic în 2019 după două decenii, Apple a emis o declarație la momentul respectiv că va continua să lucreze îndeaproape cu LoveFrom, pe care executivul a fondat-o la plecarea sa.

“Încă de la început, designul a stat la baza a tot ceea ce facem. Eu și Joe am studiat împreună proiectarea industrială la RISD și am fost învățați că proiectarea este mai mult decât felul în care arată ceva. Este modul în care funcționează fundamental ceva. Am adus această abordare bazată pe design la Airbnb. De la proiectarea modelului nostru original de afaceri, la sistemul nostru de încredere, la crearea de noi produse și oferte, abordăm multe dintre deciziile noastre ca probleme de proiectare”, a spus CEO-ul pe site-ul oficial Airbnb.

Cu toate astea, Chesky nu a detaliat ce anume va face pentru Airbnb. Conform Financial Times, totuși, fostul executiv Apple va conduce eforturile platformei de închiriere spre a-și revizui aplicația și site-ul web. El va ajuta, de asemenea, la reproiectarea sistemului bazat pe evaluări pe care serviciul îl folosește pentru a evalua oaspeții și gazdele. În urma acestui parteneriat, Alex Schleifer, directorul de design al Airbnb, va renunța la un an după ce a preluat funcția.

Într-un e-mail pe care publicația l-a obținut, Ive ia spus lui Chesky: „Îmi place că amândoi privim lumea cu o astfel de curiozitate și grijă, atât de profund în procesul creativ și în ideile noi. Am aflat că, în ciuda fragilității inerente a ideilor, ele pot fi dezvoltate pentru a deveni profunde și puternice”.