Mașina Tesla a lui Elon Musk a ajuns la Marte înaintea proprietarului

O mașină Tesla lansată în spațiu în urmă cu mai bine de doi ani s-a apropiat pentru prima oară de Marte.

SpaceX a trimis Tesla Roadster și șoferul său, un manechin „Starman”, în spațiu, în februarie 2018, ca o sarcină utilă la prima lansare a rachetei Falcon Heavy a companiei.

Starman, last seen leaving Earth, made its first close approach with Mars today—within 0.05 astronomical units, or under 5 million miles, of the Red Planet pic.twitter.com/gV8barFTm7

— SpaceX (@SpaceX) October 7, 2020