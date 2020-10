Prima locație în care Elon Musk își va testa internetul trimis din sateliții Starlink

Un trib nativ american din statul Washington tocmai a obținut un upgrade major la internet, obținând acces timpuriu la internetul prin satelit Starlink al SpaceX.

„Părea că de nicăieri, SpaceX tocmai a apărut și ne-a catapultat în secolul 21”, a declarat Melvinjohn Ashue, vicepreședinte al tribului Hoh, într-un clip publicat de Departamentul de Comerț al Statului Washington. „În ultimii opt ani, simt că am vâslit pe râu cu o lingură și aproape că nu am ajuns nicăieri cu accesarea internetului, până acum”, a adăugat Ashue.

Dar acum, când tribul a fost conectat la internetul de bandă largă, „copiii noștri pot participa la învățarea la distanță, rezidenții pot accesa asistența medicală”, se arată într-un tweet al tribului. „SpaceX Starlink a făcut ca acest lucru să se întâmple peste noapte”.

What a difference high-speed internet can make! Our children can participate in remote learning, residents can access #healthcare. We felt like we’d been paddling up-river with a spoon on this. @SpaceX Starlink made it happen overnight. Thanks @WAStateCommerce for introduction.

— Hoh Tribe (@TribeHoh) October 7, 2020