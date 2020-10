Google a făcut acest telefon pentru criză. Acum așteaptă să vadă dacă a avut dreptate

Google are un nou telefon. Prețul e excelent și, pentru încă un an, compania arată că n-are nicio direcție clară, ci doar o opțiune de care ceilalți producători nu profită la timp.

Google Pixel 5 e un telefon excelent, pe scurt. Are procesorul Snapdragon 765G care se bucură de-o popularitate imensă pentru telefoanele mid-range, are un ecran decent ca dimensiuni și calitate, are o baterie bună și o oarecare opțiune de încărcare rapidă. Are și încărcare wireless reversibilă, iar sistemul de operare este un Android 11 la care ceilalți producători trec lent. Rezistă și la apă, dar arată ca toate telefoanele Google de până acum.

În 2019, Google s-a luat în serios și-a pus pe telefonul său o tehnologie nouă: Motion Sense. În esență, era un radar care să preia niște gesturi pe care le faci în aer. Ideea, pe cât de bună era, nu a fost “tradusă” și în practică.

În ciuda opțiunilor de dezvoltare pe termen lung, Motion Sense era mai mult o alternativă bună la Face ID de la Apple, încă cel mai eficient sistem de recunoaștere facială pentru a-ți debloca telefonul. Doar că după acea lansare și primele teste, tehnologia a dispărut din atenția tuturor. Cum ziceam în urmă cu un an, e o tehnologie excelentă, dar nu chiar pentru un telefon.

În 2020, Google renunță, încă o dată, la ideile sale de-a reinventa telefonul. Așa că alege o cale ceva mai sigură. Pixel 5 e sigur. Are hardware decent, dar mai ales are un preț deosebit: 630 de euro. E greu să concureze vreun alt producător cu așa ceva, mai ales când Google controlează cea mai importantă componentă: Android.

Google Pixel 5 — telefonul unei crize economice posibile

Pe de o parte, anunțul Google a fost lăudat. Iată, un producător care ia în serios utilizatorii și nu vrea să le vândă dispozitive de peste 1.000 de euro. Și e de lăudat. Doar că strategia companiei e mai haotică decât a fost vreodată. Într-un articol BBC despre telefon e creionat un tablou interesant: e telefonul pregătit pentru criza economică posibilă din 2021 – 2022.

Pe scurt, Google abordează altfel lucrurile cu noul telefon. Nu mai mizează pe-o tehnologie insuficient dezvoltată – Motion Sense -, nu mai încearcă să concureze pe specificații cu producători ceva mai buni pe zona asta. Iar în ceea ce privește designul nici nu cred că a încercat vreodată să facă mai mult de atât.

Orice produs hardware de la Google e simplu. Nu are pretenții, pare rezistent și accesibil. Așa a fost cazul cu primul Pixel, așa s-a întâmplat chiar și cu Pixel 4. Totuși, un lucru i-a făcut telefonul remarcabil în ultimii doi ani: camera foto. Și, mai precis, aplicația optimizată ca să profite la maximum de orice urmă de lumină. Iar modul pentru fotografii realizate noaptea e încă senzațional.

În 2020, lucrurile nu s-au schimbat prea mult. Pixel 5 are o baterie de 4.080 mAh, încărcare rapidă la 18 wați (insuficient după multe standarde, poate doar onorabil în comparație cu Apple) și 128 GB spațiu de stocare. Iar camerele foto sunt tot două: 16 megapixeli pentru ultrawide și 12 megapixeli pentru wide. Niciun zoom nici în 2020.

Rick Osterloh, șeful diviziei de hardware a Google, a spus că decizia de-a face un telefon accesibil a fost luată înainte de pandemie. Dar acum se pliază perfect pe context.

“Lumea nu pare să aibă nevoie acum de un telefon de 1.000 de dolari. Desigur, nimeni nu a anticipat pandemia, dar am luat în calcul că lumea se îndreaptă către o criză economică și asta ne-a întărit credința că acesta e lucrul potrivit.”

Rick Osterloh

Astfel, în pregătirea pentru zile negre, Google Pixel 5 renunță la Motion Sense, are un scanner de amprente pe spate, un procesor mai ieftin și o abordare conservatoare asupra produsului pe care utilizatorii îl vor cumpăra.

Cea mai importantă funcționalitate de pe seria Pixel

Miza pentru Pixel în 2020 a fost să aibă conectivitate 5G. Chiar dacă nu toate țările, aici intră și România, au pornit oficial procesul, operatorii n-au stat degeaba. 5G nu e un moft, va fi standardul următorului deceniu, așa că noile telefoane trebuie să aibă și așa ceva. E clar și în cazul Google când vezi Pixel 4a 5G.

Pixel 4a 5G are același procesor, același spațiu de stocare, un ecran mai mare de 6,2 inci, o baterie mai mică de 3.885 mAh, aceeași capacitate de încărcare rapidă, aceleași camere, dar doar 6 GB memorie RAM. Diferența e în preț: doar 500 de euro și nu rezistă la apă.

Orice telefon Pixel are însă și cea mai importantă dotare: actualizări rapide la noul Android. E cazul cu Pixel 4, va fi cazul și cu cele din 2020. Chiar dacă Android e gratuit, iată, Google reușește să demonstreze, pentru încă un an, că ia în serios platforma și, mai ales, utilizatorii. Când vine vorba de platformă, decizia e cumva evidentă: o întreține și face bani din prezența serviciilor sale pe zeci de alte telefoane. Când vine vorba de utilizatori situația e un pic mai confuză.

Ține Google la utilizatori? Vrea să forțeze mâna altor producători să-și actualizeze telefoanele mai repede?

Cu un preț atât de mic pentru cel mai bun telefon cu siguranță poate face asta. Apoi, intervine vechea problemă a Google: face software, și de multe ori o face bine, dar când vine vorba de hardware, în afară de boxe pentru asistentul său digital, nu pare să nimerească vreo formulă corectă.

Cu siguranță cei mai mulți utilizatori n-au nevoie de cel mai performant hardware. Acolo concurează deja Samsung, Oppo, chiar și ASUS. Pe zona de preț sunt aceiași producători, dar cu alte modele. Dacă Google s-ar concentra, în următorii doi ani, pe preț, atunci ne putem aștepta la telefoane tot mai bune, tot mai ieftine, dar fără ce-i mai nou în tehnologia asta mobilă.

Ce e definitoriu pentru tehnologie, din cele mai vechi timpuri, e că cineva inventează ceva, apoi acel ceva devine cu fiecare iterație mai bun. În acest caz, Google nu poate face așa ceva. Își poate optimiza serviciul de hărți, magazinul cu aplicații, asistentul digital, dar pe tehnologie hardware nu poate inova. Motion Sense e un exemplu. Glass e alt exemplu.

Nu a fost clar până acum, dar dacă Google ar vrea statutul Apple – de-a controla și hardware, și software o platformă – e departe de-așa ceva. Mai aproape sunt Samsung, Oppo sau chiar Huawei. Totodată, Google se poate achita de rolul de companie inovatoare, dar nu poate transforma o idee într-un produs de masă. Android e un exemplu. L-a cumpărat, l-a aranjat, l-a transformat într-o mină de aur. YouTube la fel. Sigur, are și produse create de la zero care s-au remarcat: Search, Gmail, Maps.

Nu contează atât de mult direcția Google, e suficient de mare cât să se descurce. Contează stadiul în care sunt telefoanele și, la o adică, tehnologia la final de 2020.

5G a intrat în etapa de adopție accelerată. Telefoanele sunt tot mai ieftine și au deja 5G. Perioada de actualizare a telefoanelor la cea mai nouă versiune de Android e mai mică, chiar dacă nu foarte rapidă. Apple încă n-a anunțat telefoanele, dar va avea cel puțin un model cu 5G, va folosi cel mai puternic procesor de până acum și, pentru încă un an, își va atrage critici și simpatie.

Sunt clare însă două direcții: telefoane de peste 1.000 de euro și cele de sub 800 de euro. Cele dintâi sunt pliabile, cu ecrane fenomenale, cu camere excelente și tot ce-i mai nou. Celelalte sunt pentru toți ceilalți care nu sunt nici prosumatori, nici early adopters. Practic, sunt pentru piața imensă de sute de milioane de utilizatori care nu-s atenți la tehnologii, ci la preț.

Deocamdată, tehnologia telefoanelor a intrat într-un moment de platou. Sunt optimizate camerele, tipurile de încărcare rapidă, ecranele și opțiunile din sistemul de operare. Dar dispozitivul, per total, nu mai avansează cu adevărat. Posibil să vedem un salt după 2022 și, foarte probabil, saltul va fi dat de dispozitivele pliabile. Dar, deocamdată, și Android 11, și iOS 14 avansează lent, iar produsul fizic e un pic mai bun decât în urmă cu an.

Dintr-un anumit punct de vedere, Pixel 5 e cea mai bună veste.

Doar o companie ca Google, căreia nu-i pasă neapărat de câți bani face cu telefoanele, ar putea lansa așa ceva. Totodată, nu mai e singura. Xiaomi livrează bine, Samsung la fel, chiar și HMD Global sub brand Nokia sau Oppo. Ce nu-i o veste prea bună e stagnarea. Tocmai pentru că nu-i pasă (prea mult) de linia de telefoane, Google ar fi putut risca. Și poate o va face, dar nu acum. Osterloh, pentru BBC, a lăsat viitorul un pic deschis: “Aceste tehnologii (ca Motion Sense – n.r.) vor fi folosite în viitor, dar [acum] sunt foarte scumpe”.

