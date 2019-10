Google are cea mai inutilă funcție pentru telefon și nici măcar nu-i e jenă

Google Pixel 4. Noul telefon. Cel mai nou și cel mai tare telefon de la Google. Și știai că are un radar în el? Adică, e mic radarul, dar e acolo. Îți scanează fața înainte să știi că ai o față, dar nu asta contează cu adevărat. Contează că poți interacționa cu telefonul prin niște gesturi. Și am spus toate astea ca să îmi aduc aminte peste ani că așa ceva a existat.

Google Pixel 4 a fost un secret ținut atât de bine, că toată lumea știa totul despre telefon încă de acum două luni. Dar nu asta aștepta lumea. Aștepta să-l vadă, să-i afle prețul și ce nebunii a mai gândit compania americană. Și la acest capitol Google a demonstrat că nu duce lipsă de imaginație, inovație și inginerie.

Pixel 4 are un recorder audio care-ți transcrie în timp real înregistrarea. Fără să aibă nevoie de internet. Sigur, ajută dacă ai o conversație în engleză, dar poate în 10 ani vom avea și pentru română.

Același telefon are două camere principale acum: una wide, una cu zoom, niciuna ultrawide, că Google a zis că nu-i chiar așa interesantă. Apoi, face poze mai bune, cum era de așteptat, iar telefonul arată ca până acum. Nicio surpriză aici.

Surpriza e în partea de sus, în marginea aceea cât a unui telefon de-acum 10 ani. Acolo e un radar și asta e impresionant. Ingineria necesară ca să implementezi așa ceva într-un telefon e impresionantă. Și știm de funcționalitatea asta încă din iulie.

Vestea mai bună? Radarul funcționează în România , dar nu în India. Practic, suntem mai bine decât statele subasiatice. Bine, dar ce-i acest Motion Sense și acest radar? Cert e că nu-i pentru un telefon, contrar aparențelor.

De ce crede Google că ai nevoie de așa ceva

Ce vezi mai sus e un om care încearcă să controleze telefonul prin Motion Sense. Acel radar e e gândit de-așa natură încât să-ți permită interacțiuni cu sistemul de operare și cu aplicațiile. Oportunitățile sunt numeroase, fără îndoială, iar Google merită laude c-a reușit așa ceva.

Înainte de toate, Motion Sense e cea mai bună alternativă la Face ID de la Apple, dacă nu chiar o inovație care să depășească Face ID. Dar pentru celelalte funcționalități locul ei nu e pe telefon.

Proiectul a pornit în 2015, sub numele Project Scoli. Și gesturile astea făcute prin aer ar trebui să fie acel ceva al telefonului – sau al unui gadget mobil, hiperportabil – așa cum mouse-ul și tastatura au fost ceva pentru computer.

Cipul Motion Sense face câteva lucruri, înainte ca tu să faci orice ai avea de gândit. Creează un fel de bulă în jurul său, ca să identifice rapid orice gest. Apoi, telefonul prin acest cip e „atent” la ce-i în jurul său. În final sunt gesturile și autentificarea facială. Swipe dreapta, schimbi muzica. Swipe stânga, oprești alarma de dimineață. Duci mâna în bula acestui câmp invizibil, volumul alarmei scade. Și tot așa. Cum ziceam, oportunitățile sunt nelimitate (poate).

„Motion Sense te ajută să faci lucruri pe Pixel 4 fără să-l atingi. Swipe ca să sari la altă melodie, pune apelul pe mute cu un simplu gest și deblochează telefonul cu un sistem super rapid de deblocare facială.”

Google

Motion Sense helps you get things done on your #pixel4 without touching it. Swipe to skip a song, silence a call with a flick of your hand, and unlock your phone super fast with face unlock. #madebygoogle pic.twitter.com/HAIBtBUsxE — Google (@Google) October 15, 2019

Compania lucrează pentru viitor, orice ai crede că vezi în prezent

Project Scoli e o nebunie inginerească dezvoltată de echipa Advanced Technology and Projects (ATAP). Aceeași echipă s-a ocupat în trecut de Project Ara, telefonul modular, care a fost închis ca neavând niciun viitor.

Scoli are însă un viitor. Doar că nu pe un telefon. Inițial, voiau acest cip și acest nivel de interacțiune pentru ceasuri inteligente și boxe inteligente, unde, da, le poți vedea utilitatea. Dar eu aș merge și mai departe. Motion Sense ar fi o invenție excelentă în mașină. BMW, de exemplu, a experimentat cu așa ceva, dar fără o precizie prea mare.

Practic, sunt numeroase scenarii și dispozitive în care ai putea implementa așa ceva. Dar nu pentru un telefon.

De ce tot repet că nu pe un telefon (că e al Google sau al altcuiva)?

Înainte de toate, pentru că nu așa ar trebui să interacționezi cu un telefon. E extrem de manevrabil, îl iei în mână, atingi ecranul, asta e tot. Așa ajungi la orice aplicație și controlezi orice aplicație. Mai poți avea câteva obiecte ajutătoare: un stylus ca pe seria Samsung Galaxy Note, căști wireless sau ceas, dar tot prin atingere sau apăsarea unui buton. Samsung a experimentat cu gesturi pe Galaxy S4 și, deși nu era aceeași tehnologie, a eșuat grațios.

Totodată, Google are o experiență ciudată cu decizii care au fost sau nu bune. De exemplu, de la Pixel 2 până la Pixel 4, telefoanele au o „margine activă”. Apeși pe margine și aceasta se comportă ca un buton imens. Ideea a venit de la bucata din HTC cumpărată de Google. Și încă e inutilă, la fel ca pe telefoanele HTC.

Așa ajungem în prezent. Google Pixel 4 a ajuns la vloggeri și jurnaliști din Statele Unite ale Americii. Aceștia l-au testat și gesturile prin Motion Sense sunt, ei bine, sunt acolo, dar nu chiar. Nu funcționează ca-n clipurile Google și mai des te enervezi că există decât să te bucuri că nu mai atingi telefonul.

What was promised vs what was delivered, feat @google pic.twitter.com/6eUh4dzzsC — Ivan Čurić (@_baxuz) October 16, 2019

Pentru acele scenarii extrem de limitate în care ai vrea un așa control, Huawei l-a implementat făra Motion Sense, fără vreun radar mic în marginea telefonului. La fel cum a făcut Samsung pe S4, dar cu un senzor 3D. Și senzorii ToF sunt pe majoritatea telefoanelor premium.

Eating crabs ordered on your phone and delivered to your door in half an hour while scrolling through TikTok videos using the inbuilt gesture control on a Huawei phone. This is peak China 2019 pic.twitter.com/PL63fKQY2a — Matthew Brennan (@mbrennanchina) September 30, 2019

Astfel, Motion Sense pe Google Pixel 4 e cel mai avansat – din punct de vedere ingineresc – sistem de recunoaștere a gesturilor și deblocării faciale. Este, în egală măsură, inutil pentru gesturi pe telefon, că nu așa interacționează utilizatorul cu un telefon. Pentru acele trei – opt momente în care ai vrea așa ceva, se rezolvă cu un senzor 3D mult mai ieftin și-o cameră foto.

Google țintește însă mai departe. Și tehnologia asta, fără îndoială, va fi refolosit-o mult mai bine în ecran interactive, magazine, mașini, boxe, pereți, uși și lista asta ar putea continua la nesfârșit, dar ai prins ideea.

Pe Pixel 4 e un artificiu, dar unul care, iată, arată în ce punct se regăsește Google și cum vrea să dăm din mâini în fața viitorului.

Conținutul articolelor din secțiunea Opinii reprezintă strict opiniile autorilor textelor și nu reprezintă neapărat poziția oficială a PLAYTECH.ro.