Există sau nu universuri paralele? Specialiștii explică dacă ideea SF poate fi și reală

Poate că există o lume, într-o galaxie îndepărtată, unde totul e invers față de ce trăim aici pe Pământ. Poate există o lume în care nu există Covid, cine știe… Din ce este alcătuit multiversul, unde sunt universurile paralele, oare trăim într-un univers paralel? La astfel de întrebări au răspuns niște oameni de știință.

O altă modalitate de a crea universurile paralele se află în alte dimensiuni. Poate că cele trei dimensiuni ale spațiului și o dimensiune a timpului cu care suntem familiarizați nu sunt toate. Această idee are câteva consecințe interesante.

Pentru interpretarea Many Worlds, înseamnă „există două lumi paralele, una în care pisica este vie și una în care este moartă. Când măsori pisica, afli în ce lume te afli”.

O interpretare, în special, se numește interpretarea Many Worlds. În mecanica cuantică, scriem deseori expresii precum „Cat Alive + Cat Dead”. Ce înseamnă plusul? În unele interpretări, înseamnă „pisica nu este nici vie, nici moartă, dar dacă măsoară pisica, există o șansă de 50% să observi (și, într-un anumit sens, să creezi) fiecare opțiune”.

Fizicienii vorbesc și despre ipoteza Many Worlds. Dacă multiversul este despre alte universuri, atunci Many Worlds este cu adevărat despre universurile paralele . Avem o teorie despre modul în care se comportă materia numită mecanică cuantică. Ecuațiile sale explică foarte bine dovezile, dar fizicienii nu sunt de acord cu ceea ce ne spun ecuațiile despre cum este într-adevăr lumea.

Dacă multiversul există, ar putea explica un puzzle: de ce există un univers care este capabil să susțină viața? Acesta este un puzzle, deoarece fizicienii consideră alte moduri în care ar fi putut fi universul – prea simplu, prea fierbinte, prea haotic, cu o viață prea scurtă. Există un univers care ne permite viața (universul nostru), contrar șanselor, deoarece există o mulțime de universuri diferite acolo. Am câștigat la loteria cosmică.

O versiune a universurilor paralele pe care cosmologii o consideră este așa-numitul „multivers”, care este o consecință a teoriei dominante a genezei cosmice, cunoscută sub numele de inflație. Inflația explică de ce Universul are proprietățile pe care se observă că le are – absența curburii spațiale pe scară largă (denumită și „problema planetei plate”), modelul fluctuațiilor din fundalul microundelor cosmice și originea unor structuri vaste precum galaxia clustere.

Lacuna majoră a teoriei inflației este o modalitate prin care sursa de energie a inflației – inflatonul – începe să se umfle și să producă proprietățile unui univers care are observatori precum noi. Gradul incredibil de reglaj fin necesar vieții sugerează, pentru unii, paradigma multiversului, în care toate valorile energiei inflatonului sunt realizate… undeva, într-un număr potențial infinit de universuri paralele deconectate.

Fizicianul Max Tegmark estimează că un volum de spațiu-timp cu proprietăți identice universului nostru observabil – universul nostru „cel mai apropiat vecin” – ar putea fi la aproximativ 10 ^ 10115 de metri distanță de noi, care este un număr atât de incomprensibil de mare, încât nu poate fi scris în formă zecimală într-o viață umană, darămite detectată cu orice tehnologie imaginabilă la care au acces cosmologii.

Deocamdată, problema realității este pur academică. Dar dacă polarizarea inflaționistă în modul B a fundalului cosmic cu microunde este detectată în mod convingător, aceasta va da crezare paradigmei inflaționiste, care va susține indirect cazul pentru versiunea multiversului a universurilor paralele.