Elon Musk spune că Soarele poate alimenta întreaga civilizație

Într-un tweet recent, Elon Musk a sugerat că cu toții îi putem aduce un omagiu puternicului glob care ne menține planeta în viață. Musk a spus că Soarele – acel „reactor de fuziune liber pe cer” – poate alimenta întreaga civilizație.

Solar is now officially the cheapest energy in history & the technology (eg solar panels) costs less than coal & gas in most major countries. Cost of battery storage is dropping rapidly as well.

The future is bright https://t.co/kamhyGlpuM

— Viv ? (@flcnhvy) October 16, 2020