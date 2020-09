A început noul ciclul solar. Ce înseamnă activitatea Soarelui pentru misiunile din spațiu?

Soarele a intrat într-un nou “ciclu solar”, conform informațiilor NASA. Noua eră este denumită oficial oficial “Ciclul solar 25”, iar informațiile semnalează că ciclul va însemna o schimbare a vremii spațiale care ar putea avea efecte atât pentru tehnologia de pe Pământ, cât și pentru astronauții din spațiu.

Studierea acestui fenomen va fi esențială pentru ca lumea să fie pregătită să facă față diferitelor probleme și complicații care pot apărea ca urmare a acestei schimbări a vremii spațiale, după cum spun experții.

Activitatea Soarelui se desfășoară pe un ciclu de aproximativ 11 ani, steaua trecând în mod regulat de la inactivitate la activ și înapoi la inactivitate.

Aceste perioade de activitate sunt cunoscute sub numele de vreme solară și, deși schimbările lor au fost urmărite de sute de ani, multe dintre procesele și efectele lor rămân în mare parte misterioase.

Schimbările în vremea solară pot avea efecte pe scară largă: astronauții care nu sunt protejați de câmpul magnetic al Pământului pot fi izbiți de cantități periculoase de radiații. Iar vremea solară poate produce, de asemenea, și probleme semnificative pentru tehnologiile de comunicații radio de la suprafața Pământului.

Ca atare, experții au sugerat că începutul noului ciclu ar trebui să fie o oportunitate de a pregăti mai bine planurile pentru schimbările așteptate în anii următori.

Minima solară care marchează sfârșitul ciclului anterior a avut loc, de fapt, în decembrie 2019, potrivit NASA. Dar variațiile Soarelui pot duce la schimbări concrete chiar și după luni de zile.

Pe măsură ce Soarele se îndreaptă spre noul său ciclu, procesul ar putea duce la evenimente dramatice la suprafața – explozii uriașe, cum ar fi rachete solare sau ejecții de masă coronală. Acestea pot arunca “lumină, energie și material solar” în spațiu, a remarcat NASA.

“Ținem o evidență detaliată a micilor pete solare care marchează debutul și creșterea noului ciclu”, a spus Frédéric Clette, directorul World Data Center for the Sunspot Index and Long-term Solar Observations.

“Acestea sunt vestitorii minusculi ai viitorului foc uriaș de artificii solare. Doar urmărind tendința generală de-a lungul mai multor luni putem stabili punctul de vârf între două cicluri”.