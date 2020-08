O cometă s-a îndreptat direct în Soare. Evident, n-a supraviețuit

NASA a urmărit cum o cometă naviga prin spațiu, pe un curs de coliziune autodistructivă cu Soarele. O cometă fără nume s-a angajat într-o misiune îndrăzneață, dar, în cele din urmă, autodistructivă, așa cum a fost văzută în ultima sa călătorie spațială.

Comet approaching the Sun (from southwest, or lower right), while slow CMEs were in progress on both the east and west limbs. The comet must have overlapped with the solar disk by now if it had survived. pic.twitter.com/DH1ftnycr7

Din păcate, cometa care a ajuns prea aproape de Soare nu a supraviețuit întâlnirii, relatează CNET. Poate că acest lucru nu este atât de surprinzător pentru ceva care se apropie atât de mult de Soare, dar astronomii au obținut niște imagini fascinante în timp ce priveau cometa rupându-se în timp real.

NASA și Laboratorul de Cercetări Navale din SUA (NRL) au observat cometa după ce au dat drumul unei lumini puternice în apropierea sa. Cometele Sungrazer sunt destul de comune, relatează CNET, dar este neobișnuit ca acestea să se autodistrugă atât de “dramatic”.

„Nicio cometă n-ar putea supraviețui, la o așa mică distanță față de Soare”, a scris cercetătorul NASA și NRL, Karl Battams, într-un tweet despre traiectoria cometei. Calculele traiectoriei cometei au estimat că va trece în spatele Soarelui la o distanță mai mică de două raze solare (865.000 mile sau 1,4 milioane de kilometri).

Our bright SOHO sungrazer is still looking as healthy as can be hoped! [?: https://t.co/0lbmyfPeHV]

Perihelion looks like it’ll be 2020-08-27 ~15:58UT, at about 0.0067au (~~1.5 solar radii). This is not survivable for a little comet. ☀️☄️ pic.twitter.com/4ftuTFdOtn

