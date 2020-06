Donald Trump, desființat din toate părțile, de la biserică la poliție: ”Dacă nu ai nimic constructiv de spus, ține-ți gura”

Reacția lui Donald Trump la protestele din Statele Unite ale Americii a fost mai neinspirată decât răspunsul lsău a pandemia de coronavirus. Ca urmare, declarațiile agresive la adresa liderului de la Casa Albă nu au întârziat să apară.

Departamentul de marketing al lui Trump nu a făcut o treabă foarte bună în ultimele săptămâni, având în vedere dezastrele mediatice în care liderul de la Casa Albă ajunge să se implice în fiecare zi. În cazul protestelor anti-rasism și a violenței poliției, președintele nu a făcut decât să încurajeze guvernatorii și polițiștii să fie cât se poate de agresivi împotriva protestatarilor. Dacă aceștia nu se supun recomandărilor de la Washington, riscă să fie ”ajutați” de armată.

După ce le-a cerut guvernatorilor să acționeze repede și în forță pentru „a domina străzile” și a întrerupe spirala violențelor, el le-a lansat un avertisment. „Dacă un oraș sau un stat refuză să ia deciziile necesare pentru a apăra viața și bunurile rezidenților săi, voi desfășura armata americană să rezolve repede problema în locul lor”, a declarat el, denunțând acte de „terorism intern”.

Partea bună este că până și polițiștii sunt împotriva măsurilor propuse de Trump. O serie de declarații foarte acide în acest sens au fost formulate de șeful poliției din Houston. „Dacă nu ai nimic constructiv de spus, ține-ți gura, pentru că pui în pericol bărbați și femei de circa 20 de ani”, a declarat el la adresa președintelui. „Nu se pune problema să domini. E vorba să câștigi inimile și spiritele. Și să fie limpede. Noi nu vrem ca oamenii să confunde amabilitatea cu slăbiciunea”, potrivit Le Soir, citat de Rador.

