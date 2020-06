Donald Trump, desființat pe Twitter ”cu propriile arme”: ”S-a deschis sezonul de vânătoare!”

De aproximativ o săptămână, situația din Statele Unite ale Americii este una foarte tensionată și nu pare să se liniștească prea curând, iar Donald Trump, în mod previzibil, a ales tabăra greșită.

În mai multe state americane, au fost proteste în ultimele zile cu zeci de mii de oameni. Aceștia protestează împotriva uciderii lui George Floyd de către un polițist care s-a așezat cu genunchiul pe gâtul lui până la asfixiere, refuzând să-i dea drumul. Episodul a fost imortalizat integral, iar polițiști responsabili au fost demiși din rândul Poliției Americane. Protestatarii speră însă să fie judecați pentru crimă, situație foarte improbabilă în contextul în care polițiștii au imunitate în SUA.

Pornind de la acest set de circumstanțe, Donald Trump a fost foarte vocal pe Twitter împotriva protestatarilor, atrâgându-le atenția că armata este gata să intervină, iar dacă vor exista violențe, sunt gata să tragă în mulțime. Amenințările președintelui SUA au fost atât de clare, încât oficialii Twitter i-au marcat postările ca fiind îndemnuri la violență.

….These THUGS are dishonoring the memory of George Floyd, and I won’t let that happen. Just spoke to Governor Tim Walz and told him that the Military is with him all the way. Any difficulty and we will assume control but, when the looting starts, the shooting starts. Thank you!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) May 29, 2020