Proteste masive la Facebook: angajații, dezamăgiți de relația dintre Mark Zuckerberg și Donald Trump

Donald Trump a început un protest masiv împotriva rețelelor sociale după ce a fost cenzurat de Twitter. În mod surprinzător însă, Zuckerberg este partea președintelui SUA, iar angajații Facebook sunt furioși.

În timp ce Twitter a început un război cu Donald Trump prin marcarea postărilor sale ca integrând informații false sau încurajând la violență, Mark Zuckerberg nu plănuiește să ia vreo măsură împotriva postărilor online ale președintelui SUA. Când a început ”războiul” dintre Trump și Twitter, Zuckerberg a fost cât se poate de vocal, menționând că aceleași postări nu ar fi întâmpinat nicio problemă, dacă ajungeau pe Facebook.

Conform unui raport publicat de New York Times, angajații Facebook sunt atât de dezamăgiți de politica firmei la care lucrează încât au planificat mai multe proteste împotriva CEO-ului. Deși cei mai mulți dintre ei lucrează de acasă, au decis să plănuiască un ”virtual walkout”, o părăsire a locului de muncă în spațiul virtual. Practic, și-au luat o zi liberă fără vreun preaviz, iar în răspunsul automat la emailuri se menționează clar motivul, ”ieșit de la birou, ca formă de protest”(”out of the office in a show of protest”). În același timp, mai mulți angajați lucrează la o listă de pretenții pentru managementul companiei.

Aceste proteste au fost declanșate de declarațiile lui Zuckerberg de vineri, când CEO-ul a insistat ca postările marcate de Twitter ca ”încurajând la violență” nu ar fi încălcat politica Facebook. Tot atunci, Mark Zuckerberg a spus că are ”o reacție negativă viscerală” la ”retorica inflamatoare” a lui Donald Trump, dar postările președintelui SUA trebuie să rămână neatinse. Opinia angajaților a fost influențată și la aflarea veștii că, înainte să facă anunțul de mai sus, CEO-ul Facebook a purtat o discuție telefonică cu Donald Trump.

Deși nu este primul protest la care iau parte angajații Facebook împotriva CEO-ului, situația de acum pare să mai tensionată decât în anii trecuți. Câțiva angajați importanți ai companiei au amenințat că-și dau demisia dacă politica gigantului nu se schimbă, se arată în același raport al NYT.