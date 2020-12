Ce înseamnă un laptop sofisticat în 2020 și cum arată mixul între performanță și design

Cu doar câteva săptămâni până la finalul anului e certă o situație: trebuie să ne alegem bine echipamentele folosite și de la cele mai bune să avem cele mai mari așteptări. Spre finalul acestui an încă am în minte un produs: laptopurile Dell XPS. Și, în special, cel de 13 inci.

În urmă cu câteva săptămâni spuneam că îți poți face treaba bine atunci când ai uneltele potrivite. Așa cum mulți nu s-ar vedea lucrând fără un computer clasic, un desktop, așa eu nu m-aș vedea renunțând prea curând la laptop. Acest echilibru între performanță, portabilitate și capacitate de-a lucra de oriunde e un beneficiu prea mare.

În 2020, mai mult decât în alți ani, am fost mai ales la mixul între design și performanță. Din punct de vedere al producătorilor, după cum am văzut în ultimii ani, e ușor să facă un produs extraordinar de performant, dar și deosebit de urât. Reversul e valabil. Pot face un produs excepțional de ușor și de portabil, dar cu grave carențe când vine vorba de ce poate face propriu-zis. Există, desigur, și excepții.

Una dintre aceste excepții continuă să impresioneze, an de an, de aproape cinci ani. E vorba de seria XPS de la Dell. În prezent e disponibilă în două diagonale și două formate: poți avea un 2-în-1 cu ecran de 13 inci sau laptopuri clasice cu ecran de 13 și 15 inci. Eu rămân, încă, la formatul standard, laptopul clasic. Iar ecranul de 13 inci oferă acel raport bun între portabilitate și eficiență.

Ce are special seria XPS disponibilă acum?

Ar trebui să încep de la exterior spre interior. Întregul produs e construit din materiale mai sigure, care poluează mai puțin. Astfel, nu conține materiale precum cadmiu, plumb, mercur și unii ftalați. Este, de asemenea, înregistrat EPEAT și nu are BFR / PVC. În acest context merită amintit că, la CES 2018, Dell a luat un premiu de Best of Innovation pentru tăvile de ambalare negre care sunt gândite pentru reciclare. Sunt compuse astfel: 25% din material constă din materiale plastice oceanice colectate din zonele de coastă, în timp ce restul de 75% este alcătuit din alte materiale plastice reciclate.

Când îl folosești propriu-zis te bazezi pe un hardware de vârf. Toate produsele Dell XPS beneficiază de procesoare Intel de ultimă generație, în funcție de ce nevoi ai, dar au și Windows 10 preinstalat, atât în versiune Home, cât și Pro. Personal, recomand Pro, să știi că nu îți lipsește nimic. Și, în orice caz, un sistem de operare cu licență te ține departe de o bună parte din amenințările informatice. În 2020 s-au înmulțit mai mult ca niciodată.

Ce e mai spectaculos e când vine vorba de ecran. XPS de 13 inci are ecran de tip InfinityEdge de 13,4 inci cu Rezoluție Full HD sau 4K. Poți avea atât ecran tactil, ceea ce-ți recomand dacă nu folosești prea des mouse-ul. E mult mai ușor să interacționezi cu orice tip de conținut direct pe un ecran tactil decât prin touchpad. În orice caz, există și-o versiune de ecran fără touchscreen, iar luminozitatea e aceeași pentru toate cele trei. Totodată, toate panourile sunt compatibile Dolby Vision ca să te bucuri de conținut la cel mai înalt nivel.

În ceea ce privește memoria RAM, poți avea până la 16 GB. Conectivitatea e asigurată prin două porturi Thunderbolt 3, 1 cititor de carduri microSD, o mufă de 3,5 mm pentru căști și primești și un adaptor USB-C la USB-A 3.0.

Ce e mai spectaculos e Dell Mobile Connect. Că am tot vorbit de performanță, muncă de la distanță, și nu numai, faci toate acestea și le ceri atât de la laptop, cât și de telefon. În acest ecosistem în care aceste două dispozitive ar trebui să comunice, Dell oferă această legătură. Telefoanele cu iOS și Android pot fi folosite direct pe laptop pentru apeluri, mesaje și multitasking mai eficient. Te ajută și să transferi rapid poze, clipuri, muzică și documente între cele două dispozitive, fără servicii de stocare de tip cloud complicate sau cabluri care să te încurce.

Și pentru că am zis de ecran tactil, e bine de știut că poți folosi și un stylus. Se numește Dell Premium Active Pen 579x, iar dacă ești creator de conținut sigur ți-ar fi util. Și tot în zona de conținut există și Dell Cinema și Audio care îmbunătățesc experiența de streaming.

Gândește-te că toate acestea de până acum intră într-un laptop de sub 1,3 kilograme. Iar de sunet te bucuri prin tehnologia Waves MaxxAudio Pro. Ca să nu mai zic că vei aprecia asta și în timpul conferințelor video. Unde vei aprecia și compatibilitatea cu Wi-Fi 6 sau cu Bluetooth 5.0, în cazul în care vrei să conectezi diverse accesorii wireless.

Pentru toate informațiile din laptop, seria Dell XPS oferă autentificare prin amprentă (integrare cu Windows Hello) și merită amintit că laptopul beneficiază de o cameră cu infraroșu care îți poate recunoaște fața și deblochează sistemul mai rapid (decât un PIN sau o parolă). Nu în ultimul rând, poți interacționa direct cu Cortana, asistentul digital dezvoltat de Microsoft, ca să te bucuri de toate opțiunile tehnologiei moderne.

Articolul face parte din campania „XPS – Best in Show” susținută de Dell.

XPS a fost catalogat în cadrul CES2020 drept „Best in show” – cel mai bun laptop de 13 inci în categoria sa. XPS susține performanța, provocarea status quo-ului și depășirea limitelor, pentru a livra cea mai bună calitate în afaceri, dar și în viața de zi cu zi.