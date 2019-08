Câte ore va avea The Irishman, cel mai lung film al lui Martin Scorsese

The Irishman este cel mai nou film al regizorului Martin Scorsese și va ajunge în cinematografe și pe Netflix în luna noiembrie.

Totuși, s-ar putea să te gândești de două ori dacă vrei să-l vezi sau nu atunci când îți dai seama cât de mult va dura de fapt filmul.

În total, The Irishman va dura 210 de minute, ceea ce înseamnă trei ore și jumătate de acțiune. Acesta urmează să fie cel mai lung film pe care regizorul Martin Scorsese l-a făcut vreodată. De asemenea, acesta va fi și cel mai lung film mainstream american din ultimele două decenii.

Scorsese este unul dintre cei mai apreciați regizori americani și este recunoscut pentru filmele sale destul de ample. The Irishman ar urma să dureze cu o jumătate de oră mai mult decât cele mai lungi filme deja lansate de Martin Scorsese: The Wolf of Wall Street și Casino.

Acțiunea filmului este bazată pe o poveste reală. Se concentrează pe viața capului mafiei Frank Sheeran, supranumit ”The Irishman”, care este cunoscut pentru implicarea în uciderea lui Jimmy Hoffa. Cast-ul este unul foarte promițător, alcătuit din nume mari precum Robert De Niro, Joe Pesci, Al Pacino sau Harvey Keitel.

Când vei putea vedea The Irishman al lui Martin Scorsese

Netflix a cumpărat drepturile de producție ale filmului în 2017, după ce acesta fusese refuzat de marile studiouri de la Hollywood din cauza bugetului ridicat de producție. Negocierile dintre Netflix și cinematografele care ar urma să proiecteze filmul au durat luni întregi. Lanțurile de cinema precum AMC sau Regal insistă ca filmele să fie în cinema pe o durată de cel puțin trei lui înainte de a fi lansate pe platformele de streaming.

Netflix a cedat acestor presiuni pentru The Irishman al lui Martin Scorsese, asta și pentru că speră ca filmul să aibă șanse la premiile Oscar. Urmează să ajungă în cinematografe pe 1 noiembrie, iar pe platfoma de streaming, filmul va fi disponibil începând cu 27 noiembrie.