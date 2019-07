Producătorul The Wolf of Wall Street a fost arestat pentru spălare de bani

Ironia sorții: producătorul filmului The Wolf on Wall Street a fost arestat pentru spălare de bani. Acesta se pare că nu prins morala filmului.

Agenția anti-corupție a Malaieziei l-a arestat Riza Aziz, producător de filme și fiul vitreg al fostului prim-ministru malezian Najib Razak. El produce filme la Hollywood, iar un titlu din portofoliul său este chiar The Wolf on Wall Street, regizat de Martin Scorsese și cu Leonardo DiCaprio în rolul principal.

Riza Aziz a fost reținut joi, 4 iulie, dar eliberat pe cauțiune, potrivit șefului agenției anti-corupție, care a mai spus că fiul vitreg al fostului prim-ministru este acuzat de spălare de bani.

Riza Aziz a mai fost interograt anterior în legătură cu scandalul 1MDB, în care tatăl Najib Razak a fost acuzat că a fost implicat într-un fond suvera care a furat peste 3 miliarde de lire sterline.

Ce legătură are Aziz? Firma sa de producție de film, Red Granite, ar fi folosit banii furați de tata pentru a finanța filme, printre care și The Wolf on Wall Street. Totuși, Riza Aziz ar fi căzut de acord să plătească 60 de milioane de dolari statului american pentru a se renunța la acuzații.

Najib a negat acuzațiile de implicare în această schemă în luna mai a acestui an. Controversa a ajutat la sfârșitul domninației de 60 de ani a coaliției Barisan Nasional din care face parte și Najib.

Bineînțeles, nimeni nu recunoaște că ar fi făcut ceva ilegal în toată această treabă. „În ciuda soluționării problemei în SUA și a faptului că presupusele infracțiuni au avut loc în întregime în afara Malaeziei, agenția anti-corupție a decis să îl acuze la un an după declanșarea scandalului”, a scris pe Instagram și Nooryana Najwa, sora acestuia.

Numele lui Riza Aziz este legat și de alte pelicule precum Daddy’s Home, o comedie cu Will Ferrell și Mark Wahlberg sau Horns, o dramă cu Daniel Radcliffe.