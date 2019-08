Netflix pierde teren în fața Amazon Prime și Hulu. Cum arată datele

Poate Netflix continuă să fie platforma ta de streaming preferată, însă Amazon Prime și Hulu ar putea-o prinde pe aceasta din urmă.

Acum există mai multe opțiuni ca niciodată prin care poți alege să urmărești filme și seriale online. Deși unele dintre aceste platforme de streaming nu sunt disponibile încă la noi în țară, asta nu înseamnă că ele nu sunt deja extrem de populare.

Deși Netflix este încă pe primul loc în topul companiilor care oferă astfel servicii, competiția începe să fie din ce în ce mai acerbă și vorbim în special Amazon Prime Video și Hulu. În acest sens, există și câteva date cu ajutorul cărora îți poți face o idee mai bună despre situația cu care Netflix se confruntă în momentul de față.

Cât de gravă e amenințarea Amazon Prime și Hulu pentru Netflix

Potrivit unui raport realizat de eMarketer, 182.5 milioane de consumatori americani își vor face abonamente la serviciile de streaming anul acesta, ceea ce înseamnă aproximativ jumătate din populația Statelor Unite.

Vestea proastă pentru Netflix e că, odată cu creșterea numărului total de abonați va conduce la scăderea cotei de piață în SUA, iar Amazon Prime și Hulu ar fi printre principalele responsabile. În 2014, Netflix deținea 90% din piață. În 2019, datorită creșterii numărului de opțiuni, procentul s-a redus la 87%.

Platforma de streaming a anunțat pentru prima dată o scădere în numărul de utilizatori în cel de-al doilea trimestru al anului 2019. Totuși, specialiștii spun că cifrele vor urma să crească datorită noilor sezoane din Orange Is the New Black sau Stranger Things.

Scăderea cotei de piață Netflix s-ar putea explica prin apariția noilor platforme de streaming precum Amazon Prime Video sau Hulu. În ceea ce privește Amazon Prime, eMarketer preconizează că va ajunge la peste 96 de milioane de utilizatori în Statele Unite. Despre Hulu spune că va câștiga aproape 76 de milioane de utilizatori.