Telefoanele de top sunt plictisitoare pentru că producătorii nu mai au curaj

Samsung Galaxy S10 sau Huawei P30 Pro sunt telefoane bune, cu camere foto excelente, dar sunt plictisitoare. Pe de altă parte, telefoanele mid-range devin mai spectaculoase.

Samsung a lansat oficial Samsung Galaxy A80 și am fost impresionat de ce am văzut. Spre deosebire de Samsung Galaxy S10, Galaxy A80 are un farmec, are acel factor „wow”. Este un telefon special care-ți arată că marii jucătorii se tem să inoveze cu telefoanele de top.

Samsung Galaxy S10 este un telefon bun, ce poate fi considerat și un computer, în anumite situații, pe care l-am testat și care ne-a plăcut. Ecranul este luminos și afișează culorile excelent, este performant și jocurile rulează fără probleme, S10 Plus are trei camere foto ce surprind imagini de calitate. Cu toate acestea, e plictisitor.

Huawei P30 Pro este smartphone-ul cu cel mai bun zoom de pe piață și face poze extraordinare pe timp de noapte. Are și el tot ce trebuie să aibă un flagship. Și mai vine și cu două culori în degrade ce arată foarte bine. Cu toate acestea, e plictisitor.

iPhone Xs Max este cel mai bun iPhone din prezent. Este mare, frumos, plăcut de ținut în mână și iOS funcționează mai bine ca niciodată. Cu toate acestea, ai ghicit, este plictisitor.

Exercițiul poate continua cu alte vârfuri de gamă și de la alți producători. Dar de dragul timpului (meu și al tău) mă opresc aici. Ai putea să-mi indici Samsung Galaxy Fold și Huawei Mate X, ce sunt în esență flagship-uri, însă sunt excepții, sunt tipuri noi de telefoane.

Ce are special Samsung Galaxy A80

În schimb, nu același lucru se poate spune despre Samsung Galaxy A80. Acesta cred că este cel mai îndrăzneț telefon pe care Samsung l-a scos în ultimii ani. Asta se datorează, în primul rând, datorită faptului că A80 are o cameră rabatabilă integrată într-un mecanism glisant.

Treba asta ar trebui să te entuziasmeze din două motive: în primul rând, vei putea face, în sfârșit, selfie-uri cu camera principală, camera cu care vrei defapt să-ți faci poze. În cazul de față vei putea face selfie-uri de 48 megapixeli. Așa da! Poți să te filmezi la o calitate video 4K sau la 1080p și să beneficiezi de live focus (fundalul cu blur frumos).

Datorită mecanismului integrat în telefon faci poze cu același sistem format din trei senzori (48 MP f/2.0, 8 MP f/2.2 și un senzor ToF), indiferent că e vorba de o imagine cu o clădire sau o imagine cu tine.

Al doilea motiv pentru care ar trebui să te entuziasmeze că A80 are acest mecanism este faptul că astfel nu mai este nevoie ca ecranul să fie decupat sau perforat și ai un ecran cu muchii aproape inexistente. Undei mai pui că ecranul este unul de 6,7 inci Super AMOLED Full HD+.

Telefonul mai are o baterie de 3700 mAh, ce se încarcă la 25 de wați (mai repede decât S10), un procesor Snapdragon 730, 8 GB RAM și 128 GB spațiu de stocare (fără suport pentru microSD) și are un preț de 650 de euro.

Sigur, nu are cele mai performante componente și duce lipsa a unor elemente pe care le-ai vrea (mufă de căști, card microSD), dar în ochii mei, A80 este mai atrăgător decât S10.

Da, poate nici designul nu e la fel de impresionant ca cel al lui S10, dar telefonul arată bine (deși ar fi mers niște culori mai funky). În plus, trebuia să lase și anumite lucruri pentru flagship, ca să te convingă să dai banii pe ăla, nu pe ăsta.

Telefoanele mid-range, tărâm pentru experimente

Iar acest telefon Samsung nu este singurul telefon din acestă categorie de preț care este mai cool decât telefoanele mai scumpe.

Oppo Reno sau Vivo V15 Pro sunt alte telefoane de la firme chinezești ce vin cu design-uri îndrăznețe și sunt la jumătate de preț față de vârfurile de la Samsung, Huawei sau Apple.

Producătorii acestor telefoane au curaj să implementeze lucruri pe care alții se feresc să le facă. Sigur, „aripa de rechin” a lui Oppo Reno e o ciudățenie, dar măcar așa ai un ecran întins pe toată suprafața.

Într-un fel, este și normal ca la acest nivel să se experimenteze deoarece nu ai prea mult de pierdut, dar când ești sus, orice schimbare pe care o faci ți-ar putea fi fatală. Mai ales în condițiile în care piața de smartphone-uri scade (dar crește pe segmentul mid-range – poate pentru că au designuri aparte și nu costă mult?) și oamenii nu sunt dispuși să dea atât de mulți bani pe cele mai noi telefoane.

Poate de asta Apple livrează aceleași telefoane, aceleași tablete, aceleași laptopuri și aceleași ceasuri de câțiva ani încoce. Sau poate o fi lipsa de idei.