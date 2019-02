Samsung Galaxy S10e vs. iPhone Xr: prima dată când Android e mai bun

Samsung Galaxy S10 e disponibil în trei versiuni. Una care va avea un succes considerabil e Galaxy S10e. E un telefon mai mic, cu hardware la fel de bun, mai colorat și un concurent direct pentru iPhone Xr. Implicit, apare întrebarea: care-i mai bun dintre cele două?

Comparația aceasta, Samsung Galaxy S10e vs. iPhone Xr, n-are niciun rost dacă ești deja convins că tot ce-ți trebuie în viață e un Android sau un telefon cu iOS. Aici e vorba de ce oferă fiecare telefon în cazul în care vrei să faci un upgrade, contează banii și nu contează atât de mult sistemul de operare.

Samsung Galaxy S10e rulează Android Pie cu interfața One UI, în timp ce iPhone Xr are iOS 12. Comparația aceasta pornește, mai ales, de la prețul din Statele Unite ale Americii. Ambele au același preț: 750 de dolari. La noi nu-i chiar așa, dar o comparație se impune.

Samsung Galaxy S10e vs. iPhone Xr – Specificații și cât te costă fiecare în România

Samsung Galaxy S10e are un ecran de 5,8 inci Full HD+ AMOLED și două camere foto: 12 megapixeli cu diafragmă variabilă (f/1.5 și f/2.4), cu stabilizare optică, și 16 MP cu f/2.2 pentru imagini ultra wide. Pe față, camera de selfie are 10 megapixeli f/1.9 și e integrată în ecran. Telefonul e rezistent la apă și poate încărca wireless alte telefoane prin funcția PowerShare. Bateria e de 3.100 mAh.

Samsung Galaxy S10e e disponibil în România cu următoarea configurație: 6 GB de memorie RAM și 128 GB spațiu de stocare. Suportă microSD până la 512 GB. E disponibil în patru nuanțe de culoare.

iPhone Xr are un ecran de 6,1 inci HD+ (cumva, pentru că are rezoluția: 1.792 x 828 pixeli) și tehnologia e LCD. Are o cameră foto: 12 megapixeli cu f/1.8, cu stabilizare optică, și pentru selfie e un senzor de 7 MP f/2.2. Telefonul e rezistent la apă, are încărcare wireless și are o baterie de 2.945 mAh.

iPhone Xr e disponibil în România cu următoarele configurații: 3 GB de memorie RAM și 64, 128 sau 256 GB spațiu de stocare. E disponibil în patru sau mai multe nuanțe de culoare, în funcție de magazin.

În 2019, mai mult ca oricând, Samsung a reușit să livreze o alternativă excelent pentru oricine e pe iOS și vrea să treacă la Android. Samsung Galaxy S10e e cel mai compact model din serie și nu face rabat la dotările importante.

Există însă două diferențe cruciale între cele două: iPhone Xr are Face ID pentru autentificare facială și Samsung Galaxy S10e are un scanner de amprentă integrat în butonul Power (are și autentificare facială, dar nu-i la fel de sigură). De cealaltă parte, iPhone Xr are un ecran LCD, în timp ce Samsung Galaxy S10e are un AMOLED de generație nouă. A, și Samsung Galaxy S10e are mufă pentru căști.

În ceea ce privește calitatea ecranului, Galaxy S10e singura alegere onorabilă. În ceea ce privește calitatea construcției, nu-s mari diferențe. Dacă vorbim de autonomie, iPhone Xr s-ar putea să aibă un avantaj, dată fiind optimizarea pe care o face Apple, dar nu-i un avantaj considerabil. Cât despre memoria RAM, o să zici că Galaxy S10e are mai multă memorie, dar asta pentru că Android consumă mai mult.

Concluzie: decât să iei iPhone Xr, mai bine iei un iPhone X și ai câteva avantaje (cameră duală, ecran OLED, design mai bun). Dacă vrei să treci la Android, Samsung Galaxy S10e e cea mai bună opțiune – la preț mai mic primește mai multă stocare și ecran mai bun. Chiar și după jumătate de an, iPhone Xr se cam simte ca o risipă de bani (mai ales în România).