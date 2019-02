Preț Samsung Galaxy S10: cât costă Galaxy S10 la eMAG

Samsung Galaxy S10 a fost anunțat oficial și în România deja a intrat la precomandă. Am adunat prețurile pentru noul telefon Samsung ca să știi între ce valori te învârți. Acum e cazul eMAG.

Samsung Galaxy S10 va fi disponibil în trei versiuni, chiar și în România. E vorba de Samsung Galaxy S10e, Galaxy S10 și Samsung Galaxy S10 Plus. Cel din urmă are cel mai mare ecran, cea mai mare cantitate de RAM și cel mai mare spațiu de stocare. Altfel, camerele foto sunt similare, alte specificații, de asemenea, similare, iar ecranele sunt cam cele mai bune de pe piață.

Toate detaliile despre fiecare Samsung Galaxy S10 în parte

Ce trebuie să știi e însă că diferă capacitatea bateriei. În timp ce cel mai ieftin, adică Galaxy S10e, are un acumulator de 3.100 mAh, Galaxy S10 Plus trece la 4.100 mAh. Același model mai ieftin are o rezoluție Full HD+, adică mai mică decât QuadHD+ de pe celelalte două telefoane. Dar e și cel mai colorat, dacă țineai la asta.

Cât costă Samsung Galaxy S10 la eMAG

Cel mai bun model este un Samsung Galaxy S10 Plus cu 12 GB memorie RAM, 1 TB spațiu de stocare și spate din ceramică (spate alb). E disponibil la precomandă în versiunea albă la un preț de 7.800 de lei. Îl poți precomanda de aici.

Al doilea cel mai scump este același Samsung Galaxy S10 Plus, dar cu 8 GB de memorie RAM și 512 GB spațiu de stocare. Avantajul acestuia e că spatele din ceramică e acum negru. Prețul este de 6.000 de lei la eMAG. Poți plasa precomanda aici.

Nu lipsește de pe listă un Samsung Galaxy S10 cu 8 GB de memorie RAM și 512 GB spațiu de stocare. Acesta are ecranul mai mic, după cum menționam mai sus, și n-are nici spate din ceramică. Prețul este de 5.500 de lei. Îl poți cumpăra de aici.

Cel mai ieftin Samsung Galaxy S10 Plus are 128 GB spațiu de stocare și 8 GB de memorie RAM. Nu mai are spate din ceramică, dar măcar prețul e mai mic. Acesta are un preț de 4.800 de lei la eMAG. Îl poți precomanda de aici.

Mai e și un Samsung Galaxy S10 la preț mai mic. Ca hardware, are 8 GB de memorie RAM și 128 GB spațiu de stocare. Acest model costă 4.300 de lei la eMAG. Precomenzile pot fi plasate aici.

În fine, cel mai ieftin: Samsung Galaxy S10e cu 128 GB spațiu de stocare și 6 GB de memorie RAM. Dacă vrei s-o iei așa, are hardware de Galaxy S9 Plus, dar cu design ajustat pentru 2019. Prețul la eMAG este de 3.500 de lei. Îl poți precomanda în ce culoare vrei de aici.