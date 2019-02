Samsung Galaxy S10 vs. cele mai tari telefoane chinezești

Ieri a avut loc evenimentul de lansare al seriei de telefoane Samsung Galaxy S10. Telefoanele companiei sunt arătoase și au specificații tehnice impresionante, dar cum se compară cu cele mai tari telefoane chinezești din prezent?

Samsung a prezentat trei versiune de Galaxy S10. Așa că avem varianta standard, varianta Plus și varianta lite ce are titulatura de S10e. Diferențe între cele trei telefoane sunt atât la nivel estetic, cât și la nivel tehnic.

Astfel, Samsung Galaxy S10 este versiunea de bază cu un ecran de 6,1 inci și o singură cameră frontală ce se vede prin ecranul perforat. Pe când Galaxy S10+ trece la o diagonală de 6,4 inci și are două camere frontale. De asemenea, aceste două telefoane au trei camere pe spate și un design cu marginile curbate, pe când Samsung Galaxy S10e are doar doi senzori pe spate și nu are margini curbate.

Telefoanele au cel mai nou procesor de la Qualcomm, Snapdragon 855 (Exynos 9820 pentru România), au peste 8 GB memorie RAM și spațiul de stocare poate ajunge chiar până la 1,5 TB (cu 512 GB microSD). Este clar că sunt telefoane performante, dar cum se compară cu cele mai tari telefoane chinezești ale momentului? Am pus pe hârtie specificațiile tehnice ca să vedem cum se compară.

Cu toate datele în față puteți să îți faci și tu o idee în legătură cu performanța telefoanelor. S10 Plus vine cu cea mai mare cantitate de memorie RAM, dar și cu cel mai generos spațiu de stocare, și depăștește cu puțin Xiaomi Black Shark Helo la baterie.

De asemenea, putem vedea că noile telefoane Samsung au ecrane cu o rezoluție mai mare și mai au și mufă de căști, element care a cam fost scos de mai mulți producători. În tabelul de mai sus nu am pus elementele extra precum senzorul de amprentă încorporat în display filmarea în HDR+ sau dacă un telefon are sau nu Dual SIM.

Nu în ultimul rând, trebuie să vorbim despre preț. Telefoane Samsung sunt mult mai scumpe decât toate celălalte telefoane din acestă listă, Xiaomi Mi 9 este la jumătate de preț față de Galaxy S10 și pare a fi similar din punct de vedere al performanței, dar trebuie să mai iei în vedere construcția telefonului, calitatea fotografiilor pe care le poate face, versiunea de Android și ce software pune producătorul peste el, dar și nivelul de radiații pe care un telefon de radiații emanate.

Cum arată un studiu nou, telefoane chinezești (Xiaomi Mi A1, OnePlus 5T sau Xiaomi Mi Max 3) au cel mai mare nivel de radiații.

Vom pune mâna curând pe noile telefoane Samsung Galaxy S10 și atunci vom putea avea o părere completă despre telefoanele Samsung.