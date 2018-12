7 lucruri excelente la Android Pie (pe un telefon care nu-ți distruge bugetul)

Ai auzit de Android Pie încă din luna august, însă rata de adopție a noului sistem de operare al Google este foarte mică. Am testat sistemul pe un Motorola One ca să-ți spun șapte lucruri pe care trebuie să le cunoști.

Android Pie păstrează același material design introdus cu odată cu Android Lollipop, însă aduce șlefuiri la nivel vizual, dar și funcționalități noi. Acestea sunt cele mai bune șapte lucruri pentru care ar trebui să fii entuziasmat pentru Android 9, cunoscut și sub numele de Pie.

Am ales pentru acest test Motorola One, chiar dacă am avut încă din octombrie Android Pie pe Huawei Mate 20 Pro. Am vrut să văd ce face un sistem de operare nou, livrat rapid, pe un telefon mid-range. Cei mai mulți utilizatori vor sfârși cu un astfel de telefon. Tocmai pentru ei e important ce aduce nou un Android proaspăt. Pe un telefon premium, deja evident, totul va merge țais.

Android Pie – Navigare

Google a tras cu ochiul la Apple și a creat un sistem de navigare prin gesturi asemănător cu cel introdus de Apple cu iPhone X. Așadar, pe telefoanele cu Android Pie, avem un alt sistem de navigare pe care eu îl cred mai simplu și mai intuitiv de folosit. Cele trei butoane au dispărut și acum un buton în stânga și o bară în mijloc.

Pentru a te duce acasă apeși în centru, pentru a vedea aplicațiile recente dai cu degetul în sus, iar daca vrei să revii în ecranul anterior apeși pe butonul din stânga. Dacă vrei să deschizi sertarul cu aplicații atunci trebuie să dai de 2 ori cu degetul în sus sau să ții mai mult apăsat degetul pe ecran.

Încă un gest de navigare care imi place este glisarea degetului în dreapta, asta face să poți să navighezi între aplicațiile deschise.

Android Pie – Monitorizarea dependenței de telefon

Cu toții suntem dependenți de telefon. Unii mai mult ca alții. Acum cu Android Pie poți să vezi cât timp pierzi pe Facebook, de câte ori ai deblocat telefonul într-o săptămână. Poți să vezi câte notificări ai primit, cât timp ai stat pe mail sau în camera telefonului

Mai mult, poți să-ți impui și niște limite: să nu folosești Instagram mai mult de 30 de minute pe zi, Facebook mai mult de o oră și așa mai departe. Astfel ai mai mult control asupra telefonului tău.

Ce-i ciudat e că acestă caracteristică numită „Digital Wellbeing” (Bunăstare digitală) vine sub forma unei aplicații pe care trebuie să o instalezi din Google Play Store. Nu este preinstalată.

Android Pie – Autonomie mai bună

Google vine cu un nou sistem de administrare al aplicațiile și de acces la baterie. Asta înseamnă că sistemul ar trebuie să fie mai bine optimizat și astfel bateria telefonului tău să se consume mai lent decât în trecut.

Practic, sistemul a devenit mai bun în a administra aplicațiile din backgroud și să aibă grijă că nu consumă baterie atunci când aplicația nu este folosită. Aici vine și funcția de adaptare a luminozității a ecranului. Telefonul ar trebui să învețe când trebuie să crească luminozitatea și când să o lase mai jos pentru ca autonomia telefonului tău să fie mai bună.

Android Pie – DND

Google se inspiră și de la Motorola și introduce o funcție de Do not disturb foarte simplă și elegantă. Întorci telefonul cu fața în jos și nu mai ești deranjat de sunete și vibrații.

Android Pie are grijă să nu te deranjeze aplicațiile care nu te interesează. Probabil că și tu ai instalat o aplicație care-ți tot trimite notificări care nu te interesează și nu le deschizi. Ei bine, sistemul google e capabil să detecteze asta apoi te întrebă dacă nu cumva preferi să-i tai accesul și să nu-ți mai trimită deloc notifcări.

Android Pie – Google Search pe steroizi

Motorul de căutare a fost mutat jos și este mult mai la îndemână și este mai util.

În Google Search poți căuta orice, de la contactele din agendă, la aplicațiile instalate în telefon, dar și să cauți pe internet. Mult mai simplu și mai intuitiv.

Android Pie – Dark Mode (în sfârșit!)

În sfârșit, Google introduce o temă întunecată pentru sistemul de operare. Nu este perfectă, dar este un început. Modul dark se aplică din setări și asta și aplică negru pe anumite părți de interfață. Așadar, îți aplică negru peste sertarul de aplicații și peste panoul de scurtături, dar nu peste notificări și nici în meniul de setări.

Pentru alte aplicații Google, precum YouTube sau aplicația de mesagerie, trebuie să aplici modul dark manual.

Modul Dark ar trebui să te intereseze pentru că pe lângă faptul că îți face telefonul să arate cool face ca autonomia bateriei să fie mai bună. Chiar Google a demonstrat că o aplicație cu o temă neagră consumă mai puțină energie decât aceeași aplicație cu temă albă.

Android Pie – Securitate mai bună

Android Pie îți aduce o securitate îmbunătățită. Pe lângă patch-urile de securitate, Android 9 ar trebui să restricționeze accesul aplicațiilor care nu sunt folosite la microfon, cameră și așa mai departe. Așadar, deși i-ai dat lui Facebook acces la microfon pentru apeluri, aplicația nu ar putea activa microfonul atunci când nu este în uz.

În teorie – să vedem și practica.

Android Pie este un pas în față și sper să ajungă repede pe tot mai multe telefoane. Totuși, la ora la care închei acest articol, și la două luni după lansarea oficial, este instalat doar pe 0,1% din telefoanele care rulează Android. Din nou, actualizările rămân o problemă. Aici, sistemul Android One poate fi o salvare – Motorola One e pe listă, Nokia 7.1 și vor fi tot mai multe.

Îți mai las doar o statistică: iOS 12 a ajuns la peste 70% din telefoanele Apple. Cu asta trebuie să se lupte Google, întâi și întâi.