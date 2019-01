Samsung Galaxy S10 Plus: spatele telefonului îți oferă un material special

Samsung Galaxy S10 este la mai puțin de o lună distanță, iar acum aflăm ceva nou și despre materialul de pe spatele variantei Plus de smartphone.

Samsung Galaxy S10 se anunță a fi un telefon pe cinste, cam în oricare dintre variantele pe care vrei prefera să o cumperi. Vei avea de ales între versiunea Lite, un S10 normal și modelul S10 Plus. Evident, cel din urmă va fi și cel mai scump,dar va veni și cu cele mai multe funcții de care să te bucuri. Una dintre acestea ar urma să fie chiar spatele telefonului.

Producătorii au încercat, de-a lungul anului, să ofere și alte materiale pentru carcase în afară de clasicele plastic și metal. Au apărut telefoane cu spate de sticlă, de aluminiu și chiar de ceramică. Galaxy S10 Plus ar urma să intre în acest club select, al smartphone-urilor cu spate de ceramică.

Ice Universe, cunoscut pentru zvonurile la care are acces și care, de cele mai multe ori, se adeveresc, a menționat pe Twitter aceste aspect legat de noul telefon. Acesta spune că e vorba despre varianta de S10 cu 12 GB de RAM și 1 TB de spațiu de stocare.

The Galaxy S10+ 12GB/1TB version will have a ceramic back cover. This ceramic has a special process that is not only scratch resistant but also resistant to falling, but the weight will increase. This is the most advanced version of the S10+ . There is a metallic luster.

— Ice universe (@UniverseIce) January 19, 2019