Reconstruirea Notre Dame – cum ar putea Assassin’s Creed și scanările laser să ajute

O mare parte din Catedrala Notre Dame din Paris a ars în seara de luni, 15 aprilie. La scurt timp după catastrofă, au apărut donatorii cu sume generoase care vor facilita reconstruirea lăcașului de cult. Fascinantă este sursa informațiilor care vor facilita procesul.

Catedrala Notre Dame din Paris este strâns legată de istoria capitalei franceze. Există referințe către ea în cărțile de ficțiune, non-ficțiune, în jocuri video și lecții de istorie. Înaintea incendiului, catedrala ajunsese să fie vizitată anual de aproximativ 13 milioane de turiști.

O parte din popularitatea monumentului s-a datorat romanului Cocoșatul de la Notre Dame al lui Victor Hugo. Scris în 1831, volumul de proză a inspirat animații, piese de teatru și muzicaluri. În același timp, a stârnit coarda sensibilă a turiștilor din fiecare colț al mapamondului pentru a se îngrămădi în fiecare zi să-i calce pragul.

Președintele Emmanuel Macron a promis că Notre Dame va fi reconstruită

În timp ce acoperișul Catedralei Notre Dame era în flăcări, iar echipele de pompieri făceau eforturi supra omenești pentru a găsi cea mai bună soluție pentru a le stinge, președintele Franței a fost prezent la operațiune. Întregul proces a fost unul foarte dificil și s-a desfășurat până târziu în noapte, din cauza dificultății.

Ca referință, în orice alte condiții, s-ar fi putut folosi elicoptere pentru stingerea unui incendiu de o asemenea amploare, dar riscul ca acea intervenție să strice și mai mult din structura clădirii, era foarte mare. Ca urmare, s-a optat pentru soluții tradiționale, de la sol. Incendiul a fost stins complet în dimineața zilei de marți, la ora 10:00.

Unul dintre vârfurile reprezentative ale catedralei împreună cu o mare parte din acoperiș a fost doborât de incendiu. Structura de rezistență a clădirii, altarul, perețerii laterali, fațada și turnurile sinonime cu Catedrala Notre Dame sunt însă în picioare.

Președintele Macron a promis că va reconstrui clădirea istorică în timp ce focul încă ardea. ”Vom reconstrui catedrala, toți împreună și reprezintă cu siguranță o parte din destinul francez și din proiectul pe care îl vom avea în anii ce urmează.”, a spus președintele Franței.

Nu a durat mult până când mai multe companii și miliardari din fiecare colț al lumii s-au grăbit să promită donații în valoare totală de aproximativ 600 de milioane de euro. Până și președintele Consiliului European Donald Tusk a făcut apel la statele membre UE să faciliteze reconstruirea Catedralei Notre Dame.

Planul arhitectural al Catedralei Notre Dame nu este unul tradițional

Catedrala Notre Dame a fost comisionată de către episcopul Parisului – Maurice de Sully în jurul anului 1160. Construcția a evoluat pe parcursul câtorva sute de ani, iar numele celor mai mulți responsabili nu sunt scrise nicăieri. Mai mult decât atât, planurile pe care le vezi asociate cu orice clădire modernă lipsesc cu desăvârșirea în cazul Notre Dame, prin prisma vechimii construcției.

Dintr-un punct de vedere, catedrala a fost într-o permanentă renovare de foarte mulți ani, dar lucrările nu s-au comparat cu problemele de acum, când o bucată semnificativă din clădire pur și simplu lipsește.

Pentru a facilita reconstruirea, cel mai probabil, vor fi folosite modele 3D precum cel din imaginea de mai sus. Acesta împreună cu multe altele reprezintă lucrarea lui Andrew Tallon și Dany Sandron. Proiectul recreerii în detaliu a Catedralei Notre Dame din Paris ca spațiu 3D a fost și subiectul unei cărți a celor doi publicată în 2013, dar care figurează ca fiind nedinsponibilă pe Amazon.

Profesorul Andrew Tallon a fost fascinat din totdeauna de arhitectura gotică și a fost suficient de norocos încât să studieze îndeaproape modul perfect pentru a o imortaliza. În așa fel încât informațiile adunate de el să fie utilizabile în eventuale operațiunii de restaurare sau consolidare, el a fost tehnologia proiecției laser. În clipul de mai sus, explică întregul proces în timp ce a lucrat la Catedrala Națională din Washington. Ulterior însă, a dedicat un volum semnificativ mai mare de efort Catedralei Notre Dame.

O parte din efortul de imortalizare al catedralei din Paris este disponibil la această adresă web. Deși nu se încarcă foarte repede și folosește Adobe Flash pentru fotografiile panoramice la 360 de grade, ilustrează o parte infimă din efortul depus de profesorii Stephen Murray și Andrew Tallon. Proiectul open source Mapping Gothic France a fost fondat de cei doi în 2011.

Pentru ca modelele sale să ajungă să fie utilizabile într-o varietate foarte mare de scenarii, Tallon a combinat mai multe tehnici. A folosit scannere laser pentru modele 3D și imagini sferice panoramice pentru a asocia texturi verosimile acelor modele 3D. E ca și cum ai picta în spațiu într-o manieră similară cu cea folosit de creatorii de jocuri video moderne.

Pentru realizarea modelului 3D, a folosit un sistem Leica Geosystem. Acesta implică o instalație centrală pe trepied cu un scanner de viteză mare și câteva puncte de referință amplasate în spațiu. Unde laser sunt ”aruncate” la viteză foarte mare, iar timpul lor de întoarcere către sursă este transformat în distanță. Cu suficient de multă răbdare, după ce sunt proiectate miliarde de puncte în spațiul unei catedrale, ajungi să obții un model 3D surprinzător de detaliat. Gradul de precizie este de aproximativ cinci milimetri, când îți faci treaba bine.

Problema constă în faptul că scannerul cu pricina trebuie mutat fizic în fiecare colțișor al bisericii, deoarece are nevoie de câmp vizual liber în toate direcțiile, pentru a obține un model 3D complet.

Clipul de mai sus de 30 de minute în 3D îți arată o parte infimă din efortul depus de Tallon pentru a imortaliza Catedrala Notre Dame. Din păcate, profesorul Andrew Tallon a murit în noiembrie 2018.

Acuratețea istorică din Assassin’s Creed Unity ar putea facilita reconstruirea Notre Dame.

Imaginea de mai sus și cea de introducere în acest articol fac parte din Assassin’s Creed Unity. Jocul face parte din populara franciză Ubisoft, iar acțiunea se petrece în Versailles și Paris. Catedrala Notre Dame este unul dintre obiectivele istorice cel mai importante din joc și unul dintre elementele care conferă autenticitate mediuliui virtual.

Prima piatră pentru Catedrala Notre Dame a fost depusă în Paris în 1163. Până la obținerea unei variante finale, au trecut 182 de ani. Realizarea modelului cu care interacționezi în joc a durat aproape doi ani și, în mare parte, a fost reponsabilitatea lui Caroline Miousse – artist de nivel la Assassin’s Creed Unity.

Întreaga aventură care a implicat realizarea într-o manieră cât se poate de precisă a acestui model a fost relatată într-un interviu acordat celor de la The Verge, în 2015. Până la momentul respectiv, Parisul din Unity a fost cea mai complexă reproducere istorică a celor de la Ubisoft. Interesul a fost și mai mare ca totul să fie perfect datorită faptului că acest joc din serie a fost primul care s-a lansat exclusiv pentru console next-gen – Xbox One și PlayStation 4. Cu un an înainte, Assassin’s Creed Black Flag s-a lansat atât pentru PS3 și Xbox 360, cât și PS4, respectiv Xbox One.

”Am făcut și alte lucruri în joc, dar 80% din timp l-am dedicat Notre Dame”, a spus Caroline Miousse cu referire la implicarea sa în Unity. Ca să înțelegi mai bine cât de precis este modelul 3D, te poți uita câteva minute la clipul de mai sus, iar dacă ai avut norocul să vezi Notre Dame îndeaproape, vei fi uimit de nivelul de detalii din joc. Fără niciun fel de modestie, se apropie de fotorealism.

Singura discrepanță față de timpurile în care trăim constă în perioada în care se desfășoară acțiunea jocului. Assassin’s Creed Unity recrează evenimentele din 1789 din Paris, în perioada revoluției franceze. În mod realist, Catedrala Notre Dame nu s-a schimbat între timp, deci, există detalii care ar putea ajuta la reconstrucția adevăratei catedrale care a fost distrusă în urmă cu câteva zile.

În mod real, este puțin probabil ca acest lucru să se întâmple, dar volumul de informații există, iar asta e cel mai important. În Unity, Catedrala Notre Dame este cea mai mare structură din joc, iar modul în care a fost finisat fiecare detaliu de către o echipă stufoasă de artiști îți arată că fiecare cărămidă era importantă. În colaborare cu echipă de istorici, până și picturile de pe pereții catedralei au fost de o acuratețe istorică desăvârșită.

Ca o notă interesantă, vârful reprezentativ al bisericii, care s-a prăbușit la incendiu, există în jocul video, chiar dacă a fost adăugat în realitate după 1789. Respectiva decizie tehnică a fost luată deoarece jucătorii asociază acel element arhitectonic cu Notre Dame, iar gradul de imersiune în lumea jocului ar fi fost afectat dacă se repsecta acuratețea istorică.

Nu vom uita incendiul de la Notre Dame

Am fost la Paris de două ori până la vârsta asta. Pentru prima oară, am călcat pe treptele din fața Catedralei Notre Dame în 2010. La momentul respectiv, aglomerația m-a descurajat să aștept să intru. În 2017, am revenit. Printre scopurile principale ale vizitei a fost să intru în Notre Dame și să mă bucur de detaliile unuia dintre cele mai importante obiective istorice din întreaga Europă.

Face parte din patrimoniul Unesco, iar motivele pentru această distincție sunt numeroase. Departe de a fi o simplă biserică, drama distrugerii sale nu a afectat nici pe departe doar persoanele de religie catolică. Aceasta este o mostră de civilizație, iar incendiul de acum câteva zile va rămâne în amintirea multor pasionați de frumos și francofonie într-o manieră similară cu drama atentatului de la 11 septembrie 2001 pentru generația un pic mai bătrână.

Chiar dacă nu a murit nimeni la incendiul de la Notre Dame, clădirea iconică aflată în ruină este sinonimă cu capitala franceză în același fel în care turnurile gemene au reprezentat New York-ul pentru aproape trei decenii. Poate acesta este și motivul pentru care algoritmul YouTube, în mod eronat, a marcat cel puțin o transmisiune live de la Paris ca fiind o știre falsă, o conspirație, referitoare la atacul terorist de la 11 septembrie.

Ca notă de subsol, autoritățile franceze au afirmat că motivul dramei cu care s-a confruntat Franța în această săptămână a fost un accident, fără echivoc.