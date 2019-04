Notre Dame, în flăcări: imaginile care îți arată proporțiile dezastrului

Notre Dame, catedrala simbol din Paris, e în flăcări. Echipele de pompieri încearcă să controleze incendiul, dar operațiunea nu-i deloc simplă. Incendiul a izbucnit la ora 19:50, ora României.

Un incendiu devastator a cuprins catedrala Notre Dame din Paris în seara zilei de 15 aprilie. La ora 19:50, ora României, au apărut primele informări cu privire la acest dezastru.

Catedrala a fost evacuată la timp. Oamenii din jurul catedralei Notre Dame au fost sfătuiți să se îndepărteze de locul incendiului. Imaginile de pe reţelele sociale arată cum iese fum deasupra clădirii vechi de 850 de ani. Mai jos vezi câteva cadre cu ce s-a întâmplat în Paris în seara zilei de 15 aprilie.

Conform autorităților, nu sunt victime. Nimeni n-a fost rănit sau intoxicat cu fum, dat fiind că nimeni nu era pe acoperiș în momentul producerii incendiului. Anne Hidalgo, primarul Parisului, a vorbit însă, printr-un mesaj publicat pe Twitter, de un teribil incendiu.

Președintele Emmanuel Macron și-a anulat o întâlnire oficială. Urmează să facă declarații despre acest incendiu.

Imagini cu incendiul care a cuprins catedrala Notre Dame din Paris

PATRICKERICKSON: RT tictoc: These are some of the latest images from the Notre Dame fire in Paris pic.twitter.com/wjR3gD4nIa — 590 KQNT (@590KQNT) April 15, 2019

Extremely sad to see one of the most famous buildings on earth up in flames. Incredible photos of the Notre Dame Cathedral by Francois Guillot – AFP/Getty Images pic.twitter.com/ozevEQqAWJ — Paul Crisp (@pcrispy) April 15, 2019

Flames and smoke are seen billowing from the roof at the landmark Notre-Dame Cathedral in Paris pic.twitter.com/Ei1ZraqH63 — AFP news agency (@AFP) April 15, 2019

BREAKING: The Notre Dame cathedral in Paris is on fire

(📸: Francois Guillot / Contributor / Getty Images)https://t.co/CfPPlZm4gp pic.twitter.com/PRZpdNw1Q3 — BuzzFeed News (@BuzzFeedNews) April 15, 2019

Just…. damn… this is heartbreaking. I’m crying looking at the footage. #NotreDame pic.twitter.com/uBLl4dMK7J — Nerdy Nicole Cosplay (Candiss Nicole) (@CandissNicole) April 15, 2019

nearly a thousand years of history going up in flames. this is heartbreaking. #NotreDame pic.twitter.com/dRLeezhvm5 — S 🕊 MET NIALL (@zjmbuddie) April 15, 2019