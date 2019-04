Radeon VII este arma AMD împotriva GeForce RTX 2080 al lui Nvidia. Și dacă ești de părere că Nvidia are monopol asupra segmentului plăcilor video, AMD demonstrează că încă poate să ofere ceva gamerilor.

Radeon VII este prima placă video de 7 nanometri din lume și asta ar trebui să te intereseze, deoarece cu cât procesul de fabricație este mai mic, cu atât mai mulți tranzistori încap într-un singur loc. Astfel puterea crește, iar consumul energetic scade.

Ca să fim 100% corecți, această placă video nu este chiar prima de acest fel. Radeon Instinct MI50 a fost prima placă de 7 nm, realizată tot de AMD, dar aceea este destinată segmentului de data center.

Ce oferă placa video de la AMD

Așadar, Radeon VII este o placă video de gaming construită pe un proces de fabricație de 7 nanomilimetri și are 16 GB memorie virtuală, dar nu GDDDR, ci HBM2.

HMB2 (High Bandwith Memory) este un nou tip de memorie virtuală care folosește mai puțină energie, este mai mică și are o lățime de bandă mai mare decât GDDR (SGRAM Double Data Rate Type 5), standardul din industrie.

Gamingul la rezoluții mari precum 1440p sau 4K necesită din ce în ce mai multă memorie virtuală (atât ca lățime de bandă, cât și ca viteză), iar asta poate fi o provocare pentru producătorii de plăci video.

Standardul actual oferă viteză mare, dar necesită din ce în ce mai multă energie. Pe când HMB are o lățime de bandă mare și consumă energie mai puțină.

Acest tip de memorie pare a fi viitorul, dar este și foarte scumpă. De aici și prețul mai ridicat al plăcii video (700 de dolari). Vom vedea dacă HMB va deveni noul standard din industrie.

Radeon VII este bazat pe a doua generație de arhitectură Vega și are de două ori mai multă memorie și de două ori mai multă lățime de bandă decât Radeon RX Vega 64.

Ca specificații tehnice, trebuie să-ți spun că are 60 de unități de calcul, 3840 stream processors și frecvențe de până la 1.750 MHz. Cei 16 GB HMB2 cu o lățime de bandă de memorie de 1 TB/s și o interfață de memorie de 4096 de biți ce permit texturi la rezoluții ultra-high.

Cei de la AMD promit performanță cu până la 27% mai mare în Blender, până la 27% mai mare în DaVinci Resolve 15 și până la 62% performanță mai ridicată în LuxMark comparativ cu Radeon Vega 64.

Înainte să trec la teste și performanțe aplicate, ar fi cazul să vorbim și puțin și despre design. Da, știu că este o placă video și că aspectul vizual nu este foarte important, dar desktop-urile nu mai sunt niște carcase gri plictisitoare, ci unele sunt chiar adevărate opere de artă datorită moddingului.

Radeon VII are un aspect industrial, simplu, cu linii drepte și fără brizbrizuri. Este gri, are trei ventilatoare, iar pe lateral este scris mare cu roșu Radeon. Scris care este iluminat. Și mai este în colț un R, tot iluminat. Este suficient de arătoasă cât să o lași la vedere într-un desktop custom build.

Sistemul pe care a fost testată placa video este format dintr-o placă de bază MSI B350 PC MATE, un procesor AMD Ryzen 5x 1500x, 16 GB RAM HyperX și un SSD Kingston și pe un monitor Asus RoG Swift PG348Q, un ultrawide de 34 de inci cu o rezoluție 3440 x 1440 pixeli.

La ce performanță să te aștepți cu AMD Radeon VII

Toate scorurile de mai jos sunt obținute la rezoluția ultra wide 3440 x 1440 pixeli (3K) pe setări grafice ultra.

Primul joc pe care am fost încântat să-l testez a fost chiar The Division 2, pe care AMD îl oferă gratis la achiziția unei plăci Radeon VII, și am avut între 60-70 de FPS-uri pe setări ultra. Am umblat puțin prin meniu și am reușit să-i dau un boost de până la 89 FPS.

A urmat apoi un alt joc proaspăt apărut, Sekiro: Shadows Die Twice și acolo am stat tot peste 60 de FPS. Și aici dacă mai scazi calitatea anumitor efecte, performanța crește la peste 70 cadre pe secundă.

Am mai vrut să încerc un alt joc cu o grafică impresionantă, Metro Exodus. Spun că am încercat pentru că jocul nu a vrut să ruleze. În cel mai bun caz, se bloca în meniul principal. După mai multe încercări repetate am renunțat.

Nu putea fi un test ca lumea fără să încerc placa video în Shadow of the Tomb Raider, Battlefield V, Anthem sau Assassin’s Creed Odyssey. Cum era de așteptat, în toate jocurile, mai puțin Odyssey (dar aici e o problema a Ubisoft cu optimizarea jocului) numărul cadrelor pe secundă trece de 60.

În Odyssey am avut în jur de 35 de cadre pe secundă cu RTX 2080, 41 de FPS-uri cu Radeon VII și 30 fps-uri cu GTX 1080, la o rezoluție 3440 x 1440 pixeli, setări ultra high.

Performanță foarte bună, după cum era și de așteptat. Probabil că te întrebi și cum se compară cu rivalul Nvidia RTX 2080. Am avut RTX 2080 și am reușit să noteze performanța în câteva jocuri și, pe același sistem, plăcile video sunt similare.

În Battlefield V, ambele plăci video au dat în jur de 70-80 de FPS-uri. În Shadow of the Tomb Raider, RTX 2080 are un avantaj de vreo 10 cadre pe secundă în plus.

Am trecut placa video și prin mai multe teste sintetice și rezultatele arată cam așa (rezoluție 1080p):

3D Mark TimeSpy – 7230 puncte (scor grafică 8551 puncte)

3D Mark Fire Strike – 16777 puncte (scor grafică 26315 puncte)

FurMark – 5597 puncte (93 FPS-uri)

Heaven Benchmark – 2694 puncte (106FPS-uri)

Valley Benchmark – 3910 puncte (93,4 FPS-uri)

Superposition Benchmark – 5451 puncte ( 41 FPS-uri în medie)

Performance Test 9 – 13485 puncte

Multe FPS-uri, dar cu zgomot

Pe lângă performanță și scoruri, înainte de achiziție, mai trebuie luat în considerare și zgomotul pe care placa video îl face.

De obicei, plăcile grafice produc foarte multă căldură și acea căldură trebuie îndepărtată, iar pentru asta trebuie să fie folosite ventilatoare active. Totuși, aceste ventilatoare pot face ca plăcile video să fie zgomotoase. Radeon VII este, din păcate, o placă video cam zgomotoasă.

Atunci când nu te joci sau când faci muncă ușoară placa video este silențioasă, dar atunci când te joci un titlu recent cu o grafică ce necesită multe resurse lucrurile devin gălăgioase.

În jocuri precum Sekiro sau The Division 2 ventilatoarele se turează la maxim și te-ar putea deranja zgomotul făcut. Totuși, eu am stat majoritatea timpului cu căștile pe urechi și nu am avut nicio problemă.

Merită să cumperi AMD Radeon VII?

Placa video de la AMD este o alternativă la Nvidia pentru gamerii care vor să obțină o performanță bună și o calitate a imaginii excelente în cele mai noi jocuri video.

Radeon VII demonstrează cât de rapide și de performante pot fi plăcile video pe 7 nm, însă problema pentru AMD este că procesul de fabricație este unul scump, iar asta face ca prețul lui Radeon VII să ajungă la nivelul lui RTX 2080, dar fără a beneficia de ray tracing.

Dacă vrei să faci gaming 4K sau pe un monitor ultra wide și vrei cele mai bune detalii grafice atunci merită să investești într-un RTX 2080 sau un Radeon VII.

Dacă totuși te interesează jocurile la 1080p și petreci mai mult timp în PUBG și Fortnite atunci poți foarte bine să mergi pe vechiul GTX 1080 sau 1060.

Așadar, dacă ai banii necesari poți să alegi un RTX 2080 cu ray tracing sau un Radeon VII, dar fără ray tracing, ambele oferind un nivel de performanță similar. Și majoritatea cumpărătorilor cred că vor alege Nvidia datorită ray tracing-ului, chiar dacă doar o mână de jocuri suportă așa ceva.

Totuși, Crytek, creatorul motorului de jocuri Cryengine 5, a demonstrat că poate face ray tracing cursiv pe o placă video AMD RX Vega 56. Așadar, poate în curând vom avea și o astfel de iluminare și pe plăcile AMD.

AMD Radeon 7 este disponibilă la 700 de dolari, preț recomandat. E disponibilă în bundle AMD Raise The Game Fully Loaded. Cei care au achiziționat o placă video Radeon 7 sau un sistem cu această placă grafică vor primi versiunea de PC Resident Evil 2, Devil May Cry 5 și The Division 2.