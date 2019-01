AMD revine în cursa plăcilor video cu Radeon VII, prima placă de 7nm

AMD era cu mult în urma Nvidia, dar are șansa să o prindă din urmă cu prima placă video de 7 nanomilimetri din lume.

În cadrul CES 2019, AMD a anunțat placa video AMD Radeon VII, a doua generație de plăci video bazate pe arhitectura Vega și prima placă video realizată pe un proces de fabricație de 7 nanomilimetri. Practic, AMD are acum o variantă pentru RTX 2080.

Radeon VII este mai performantă decât plăcile Vega și gamerii, dar și creatorii de conținut, ar trebui să vadă o îmbunătățire a performanței cu peste 20-30%.

Bineînțeles că cei de la AMD au pus noua placă în luptă directă cu competitorul GeForce Nvidia RTX 2080 și, bineînțeles, a câștigat, însă nu cu foarte mult. La o rezoluție 4K, cu setările grafice la maximum, sistemul cu Radeon VII a obținut 62 de FPS în Battlefield și tot 62 în Far Cry 5, cu doar un FPS mai mult decât sistemul dotat cu RTX 2080. PE de altă parte, în testul de benchmarking Strange Brigade (Vulkan) Radeon a câștigat în fața lui RTX cu 87 de puncte față de 73.

Alte diferențe față de vârful de gamă al Nvidia este că placa AMD are mai multe nuclee, 3840 față de 2944 ale 2080-ului, are mai multă memorie video, 16 GB HBM2 vs 8 GB GDDR6 (, o lățime de bandă mai mare de 1 TB/s față de 448 GB/s și același preț de lansare de 699 de dolari.

HBM2 vine de la high bandwidth memory și este o nou tip de interfață de memorie ce este folosit pentru plăcile video. AMD a ales asta pentru HBM folosește mai puțină energie și are o lățime de bandă mai mare decât plăcile video ce se bazează pe tehnologia GDDR5.

Cei de la AMD au ales HBM2 pentru plăcile VEGA deoarece „oferă o lățime de bandă de trei ori mai mare per watt comparativ cu GDDR5. De asemenea, placa video VEGA cu HBM2 are o amprentă fizică cu 75% mai mică decât o variantă comparabilă cu GDDR5”.

Placa video AMD Radeon VII va fi disponibilă începând cu 7 februarie pentru 699 de dolari, iar vestea bună pentru gameri este că dacă achiziționează acestă placă video atunci vor putea primi unul dintre jocurile Devil May Cry 5, Resident Evil 2 sau The Division 2.

Desktopul de gaming Alienware Area-51 Threadripper va fi primul care va avea acestă placă video.