Oscar 2019: cel mai bun film. Că îți place sau nu, a luat premiul Oscar

Premiile Oscar au fost decernate și, ei bine, cel mai așteptat câștigător are acum și un an. Pentru următorul an, altul nu mai avem, fie că-ți place, fie că nu.

Oscar 2019 a venit cu o surpriză masivă pentru industria destul de conservatoare. Netflix a dat lovitura și a avut două filme care au primit nominalizări la Oscar. Roma, filmul lui Alfonso Cuaron, a condus cu zece nominalizări, iar The Ballad of Buster Scrugs a primit o nominalizare pentru cel mai bun scenariu adaptat și cele mai bune costume.

Implicit, ambele sunt pe platformă să le vezi când vrei. Mai mult, au debutat pe Netflix și cinemaul a devenit un mediu secundar pentru aceste producții.

Premiul Oscar pentru cel mai bun film: Green Book

La această categorie s-au mai bătut pentru premiu acestea: A Star is Born, Roma, Green Book, BlacKkKlansman, Vice, Bohemian Rhapsody, The Favourite, Black Panther.

Dincolo de numele câștigătorilor, a 91-a ediție a premiilor Oscar a fost destul de tulbure. Totul a început cu câteva luni înainte de gală. Ediția de anul acesta a fost mai populară în gafe și scandaluri decât de obicei.

Seria scandalurilor a început cu Kevin Hart, un comediant popular care, în urmă cu zece ani, băga niște glumițe homofobe pe Twitter. Hart a spus că, între timp, s-a schimbat, nu se mai identifică cu trecutul respectiv, dar, la presiunea Academiei și a publicului, s-a retras. Așa că premiile au rămas fără prezentator. În primă fază.

Totul a culminat cu o decizie cel puțin ciudată pentru gala premiilor Oscar. Academia a ales să acorde două premii – montajul și cinematografie – în timpul reclamelor. Din fericire, a revenit la timp asupra deciziei. Dar nu înainte ca mai mulți regizori cu greutate să critice decizia și să semneze o scrisoare deschisă.

Toate acestea nu ne fac decât să ne întrebăm ce se va întâmpla la următoarea gală. Vom afla însă abia în 2020.