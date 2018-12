Pe 5 decembrie s-a anunțat că actorul și comediantul Kevin Hart va prezenta a 91-a ediție de Oscaruri. Pe Hart s-ar putea să-l știi atât după cariera lui de stand-up comedy, cât și din aparițiile lui din Little Fockers, Scary Movie sau The 40-Year-Old Virgin. Abia au trecut două zile de la anunț, că lucrurile au luat-o razna și Kevin Hart s-a retras. Să-ți explic de ce.

Pe scurt, oamenii au fost nemulțumiți de alegere, deoarece comediantul a făcut niște glume nesărate pe Twitter, în urmă cu aproape zece ani. Mesajele lui aveau conotație homofobă, iar în ziua de azi lumea nu mai prea gustă genul ăsta de umor. Dacă vrei, poți da vina pe corectitudinea politică dusă la extrem, dar realitatea e tot aia.

Dacă e să mă întrebi pe mine, afirmațiile lui de atunci nici măcar nu erau amuzante. Ele sunau cam așa: „dacă fiul meu vine acasă și începe să se joace cu căsuța de păpuși a lui fiică-mea, o iau și i-o rup în cap și îi voi spune «încetează, e gay»”.

Mă rog, fiecare cu tipul lui de umor. Dar nu e prima dată când niște mesaje pe Twitter ajuns să știrbească din cariera cuiva. Vara asta, regizorul James Gunn a fost dat afară de Disney, lăsând în plop întreaga franciză Guardians of the Galaxy. Motivul a fost tot ăla, adică niște tweeturi de prin 2009-2010.

A două zi după anunț, Kevin Hart a postat un video pe Instagram unde a vorbit puțin despre tot acest scandal. Acesta a declarat că cei de la Oscar l-au contactat și i-au transmis că trebuie să-și ceară scuze sau nu va mai putea prezenta evenimentul.

Hart a ales să nu-și ceară scuze, pentru că, spune el, a vorbit de foarte multe ori despre asta și nu vrea să se repete la infinit. Consideră că este un om schimbat, că nu mai e ceea ce a fost în urmă cu zece ani și nici nu vrea să se întoarcă acolo. La urma urmei, e alegerea fiecăruia să-l judece în continuare pentru ceva ce nu-l mai reprezintă.

Probabil că nu-i convine să vorbească încă odată despre ceva despre care a tot vorbit și, din punctul lui de vedere, subiectul era încheiat. E de înțeles, se consideră împăcat, însă oamenii nu s-au mulțumit cu asta și au vrut alte scuze de la el.

Astăzi, însă, Kevin Hart a anunțat pe Twitter că se retrage de la Oscar, pentru că nu vrea să distragă lumea de la un eveniment atât de important. Și-a cerut și scuze de la comunitatea LGBT.

I have made the choice to step down from hosting this year’s Oscar’s….this is because I do not want to be a distraction on a night that should be celebrated by so many amazing talented artists. I sincerely apologize to the LGBTQ community for my insensitive words from my past.

— Kevin Hart (@KevinHart4real) December 7, 2018