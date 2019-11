Cât de uriaș este noul telescop NASA, succesorul lui Hubble

Hubble Space Telescope a fost lansat în 1990 și de atunci își face treaba în spațiu, însă a sosit momentul ca NASA să dezvolte un nou telescop.

Agenția spațială americană a arătat o nouă imagine cu următoarea generație de telescop la care lucrează în prezent. Acesta se va numi James Webb Space Telescope, iar dimensiunile sale sunt impresionante. În acest sens, NASA a postat pe Twitter o fotografie cu noul telescop. În dreapta acestuia folosește ca termen de comparație un om, ca să-ți dai seama cât de mare e, de fapt, satelitul.

(Human for scale.)

This photo showcases just how big #NASAWebb is! We’ll be sharing more behind-the-scenes images captured during the integration of the spacecraft and telescope halves of the observatory in this thread.

Picture Credit: @northropgrumman pic.twitter.com/9S6C7EViVG

