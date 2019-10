Cât de curând vom primi internet din spațiu, de la sateliții lui Elon Musk

Compania lui Elon Musk, SpaceX, vrea să ofere internet tocmai din spațiu, iar asta s-ar putea întâmpla mai curând decât ai fi crezut că e posibil.

Compania spune că, cel mai probabil, va putea oferi servicii consumatorilor din 2020. Anunțul vine de la președinta SpaceX, Gwynne Shotwell, care a anunțat pe 22 octombrie că scopul este să mai trimită în spațiu câteva serii de sateliți care să poată oferi interent din spațiu. Ar trebui să aibă loc între șase și opt lansări, fiecare a câte 60 de sateliți, pentru ca Elon Musk să-și poată îndeplini promisiunea.

Este vorba de o adevărată constelație de sateliți, numită Starlink, pe care compania miliardarului o dezvoltă pe orbita joasă a Pământului. Are deja permisiunea de la Federal Communications Commission să trimită aproximativ 12.000 de sateliți în spațiu. Totuși, SpaceX a solicitat frecvențe radio pentru a putea lansa încă 30.000 de astfel de sateliți. Astfel, numărul total al acestora ar ajunge la 42.000.

În esență, scopul lui Elon Musk este să ofere acces la internet tuturor oamenilor de pe Pământ. Există zone întinse pe suprafața cărora internetul este fie neexistent, fie prea scump, fie de o calitate foarte proastă. Astfel, constelația de sateliți Starlink ar fi capabilă să acopere mai ușor aceste zone, pentru a putea oferi acces la interent în toate colțurile lumii.

Până acum, SpaceX a lansat o singură serie de 60 de sateliți. Dintre aceștia, trei au eșuat după ce au ajuns pe orbită. Totuși, lansarea ar fi una de succes. Elon Musk ar fi reușit să pună o postare pe Twitter folosind rețeaua pe care sateliții Starlink o oferă. Aici, anunța că postarea a fost făcută prin intermediul unui satelit trimis de el pe orbită.

Sending this tweet through space via Starlink satellite ?

— Elon Musk (@elonmusk) 22 octombrie 2019