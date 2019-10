Ce au descoperit astronomii pe măsură ce-au studiat mai bine galaxia noastră

Cercetătorii care studiază evoluția galaxiei noastre, Calea Lactee, au observat că aceasta poate pierde sau acapara gaze, din care se nasc stelele. Care este explicația?

O echipă de cercetători a realizat un studiu în cadrul căruia a calculat rata rata de intrare şi de ieşire a materialului cosmic din galaxia noastră. Astfel, au descoperit că cele mai masive stele din Univers produc un fenomen numit „vânturi stelare” care îndepărtează, într-o proporţie mai mare sau mai mică, materialul din discul unei galaxii.

„Înţelegerea ritmului şi proporţiilor acestui fenomen se dovedeşte a fi extrem de importantă din perspectiva formării stelelor şi evoluţiei galactice. În aceste condiţii, gazul atras din afara galaxiilor reprezintă materia primă din care se formează noile stele”, a declarat Andrew J. Fox, astronom al Agenției Spațiale Europene (ESA) și coordonator al studiului.

Cât despre „vânturile stelare”, specialiștii spun că acestea se produc și în urma exploziei unei supernove. Astfel, cantități mari de materiale ajung în spațiu și sunt absorbite la loc în discul galaxiei de către forța gravitațională. Iar ulterior, din aceste gaze se nasc alte stele.

„Aceste fenomene sunt cunoscute sub denumirea de „feedback stelar” şi sunt responsabile de împingerea gazului înapoi din Calea Lactee”, a spus Foley. „Cu alte cuvinte, Calea Lactee nu este un lac izolat de materiale; este un rezervor care câştigă şi pierde constant gaz datorită gravitaţiei şi feedbackului stelar”, a mai adăugat acesta.

În plus, materialele cosmice absorbite de către Calea Lactee joacă un rol foarte important în apariția noilor generații de stele. Iar potrivit, studiului galaxia noastră a trecut printr-o perioadă de de două miliarde de ani de activitate redusă, care a luat sfârşit în urmă cu şapte miliarde de ani.

„După ce am comparat ratele de intrare şi de ieşire a gazului, am găsit un exces de flux, ceea ce este o veste bună pentru formarea viitoarelor stele în galaxia noastră, deoarece există o mulţime de gaze care pot fi transformate în stele şi planete. Am măsurat aproximativ 0,5 mase solare pe an de intrare şi 0,16 mase solare pe an de ieşire, deci există un flux net”, a explicat astronomul Andrew J. Fox.