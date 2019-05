Ultima oară când NASA a trimis oameni pe Lună a fost în anul 1972, în timpul misiunii Apollo 17. Bineînțeles, astronauții au nevoie acum de ținute noi.

Recent, NASA a postat pe Twitter o imagine randată cu un astronaut pe suprafața Lunii. A anunțat că lucrează la opțiuni pentru misiunea din 2024, când ar urma să trimită oameni pe Lună după o pauză de mai bine de 45 de ani. Agenția americană spune că va avea un design modern pentru costumele spațiale în care astronauții urmează să exploreze suprafața Lunii.

Imaginea pe care NASA a distribuit-o este doar o idee. Totuși, opiniile oamenilor nu au ezitat să curgă. Propunerea de costum lunar lansată de agenția americană a dat majorității impresia că astronautul poartă pantaloni scurți și tricou.

What will astronauts wear on moonwalks in 5 years? We’re currently working on options for our #Moon2024 mission + beyond. We’ll have a transition suit for 1st mission + modern spacesuit designs for astronauts to explore the lunar surface & help create our sustainable lunar future pic.twitter.com/HhDyvIC1L1

— NASA (@NASA) May 1, 2019