Motivele pentru care ai vrea să treci de la Android la iPhone

Există multe motive pentru care ai prefera un iPhone în dauna unui telefon Android, iar sistemul de operare iOS 13 aduce și mai multe.

iOS 13 pare a fi o actualizare fantastică pentru posesorii de iPhone-uri și un motiv pentru fanii Android să schimbe tabăra. Care sunt schimbările pe care le aduce iOS 13 care te-ar putea convinge să treci de la Android la iPhone.

Apple pare că pune protecția datelor tale pe primul loc

Compania americană a implementat un sistem prin care-ți permite să fii mai protejat atunci când ești online. Funcția „Sign in with Apple” este similară cu cea oferită de Google sau Facebook, însă opțiunea Apple este una care-ți păstrează datele confidențiale, nimeni nu te poate urmări și dacă nu vrei, poți să nu îți dai adresa de mail și să alegi una generată aleatoriu de Apple.

O altă funcție pe care iOS 13 o aduce este notificarea modului în care aplicațiile te urmăresc. O să poți să vezi când a început o aplicație să-ți analizeze locația și poți să alegi ca analiza locației să fie activă doar atunci când folosești efectiv acea aplicație, nu și în background. Astfel, nu o să te mai trezești cu faptul că o aplicație știe pe unde umbli, deși nici măcar nu este folosită (acest lucru va fi posibil și pe Android Q).

O funcție excelentă de pe Android ajunge și pe iPhone

Funcția de scriere prin glisarea degetului (swipe) pe tastatură ajunge și pe iOS. Astfel, utilizatorii vor putea scrie mai ușor mesaje doar plin glisarea degetului pe tastatură. Apple realizează cât de important este această metodă de scris și o implementează direct în iOS, ca să nu mai fi nevoit să instalezi o altă aplicație.

Un alt lucru care vine pe smartphone-ul companiei americane este abilitatea de a citi un drive extern. Dacă introduci un stick USB într-un iPhone (cu adaptor) sau într-un iPad, dispozitivul Apple îl va putea citi și astfel vei putea lucra mai ușor cu fișiere și fotografii. Pe iPad vei putea folosi mouse și tastatură.

Safari va fi un browser mai bun și-ți va închide ferestrele vechi. Ai deschis un link cu Google Chrome sau cu Safari pe mobile și ai văzut că ai mai mult de 50 de taburi deschise? Acest lucru nu ar trebui să se mai întâmple. În iOS 13, Safari va închide automat ferestrele mai vechi.

Cea mai tare funcție de iOS 13 pe care o vrei pe Android

Furtul de telefoane este încă o problemă, însă există o soluție dacă ești utilizator de iPhone. Dacă ai pierdut telefonul (sau orice alt produs Apple) sau ți s-a furat, atunci poți să-l găsești cu „Find My” (fost Find My Phone) deoarece telefonul tău va comunica prin bluetooth cu alte produse Apple (iPhone, Mac sau iPad) și astfel va putea fi aflată mai ușor poziția produsului.

Această comunicare prin bluetooth ar funcționa chiar dacă dispozitivele Apple sunt închise și nu ar trebui să consume multă baterie. Asta ar trebui să descurajeze mult furtul de device-uri Apple. De asemenea, acest tip de comunicare este criptat și nici Apple nu ar avea acces la informații.

iOS 13 va fi disponibil din toamnă pe iPhone XS, iPhone XS Max, iPhone XR, iPhone X, iPhone 8 și 8 Plus, iPhone 7 și 7 Plus, iPhone 6S și 6S Plus și iPhone SE.