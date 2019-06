Apple te lasă să folosești un mouse cu iPad sau iPhone: cum poți face asta

iOS 13 și iPadOS au fost deja anunțate de câteva zile, dar vor mai trece câteva luni până vom afla toate picanteriile incluse de Apple în noile sisteme de operare.

Cei de la Apple fac de câțiva ani eforturi pentru a promova tabletele din portofoliu ca fiind instrumente de productivitate. Asta înseamnă că, într-o lume ideală, ar trebui să crezi că sunt mai apropiate de laptopuri decât de telefoane. Pornind de la această premisă, au introdus suportul nativ pentru conectarea unor monitoare externe la cea mai nouă generație de iPad Pro.

Un alt pas în direcția corectă va fi luat o dată cu lansarea iPadOS. Noul sistem de operare ce urmează să fie disponibil în variantă finală din această toamnă, pentru prima oară, îți va permite să folosești un mouse sau alt accesoriu care îndeplinește aceeași funcție, precum un un Magic Trackpad, de exemplu.

Ca o notă de subsol interesantă, nici măcar nu ești limitat la a folosi un mouse creat de Apple împreună cu tableta companiei. O poți face cu un mouse Microsoft, Logitech sau orice alt brand. În plus, aceeași funcționalitate este disponibilă și pentru posesorii de iPhone care au trecut la iOS 13, încă din varianta beta.

În mod suspect, oficialii Apple nu au menționat această funcție nouă în conferința de acum câteva zile. În schimb, a fost descoperită de dezvoltatorul Steve Troughton Smith și detaliată printr-o serie de postări pe Twitter, disponibile aici. Existau de mult timp speculații pe marginea acestui subiect, dar nu au fost confirmat până acum.

În orice caz, dacă folosești iOS 13 sau iPadOS în variantă beta, poți asocia un mouse sau un trackpad tabletei sau telefonului tău Apple. Nu contează dacă mouse-ul este pe Bluetooth sau USB, conectat printr-un adaptor. Pentru a activa această opțiune, intră în Configurări, la secțiunea General și optează pentru Accesibilitate. De aici, fă un tap pe Assistive Touch și deschide Pointing Device pentru a activa mouse-ul.

Hello mouse support on iOS 13! It’s an AssistiveTouch feature, and works with USB mice. @viticci nailed this pic.twitter.com/nj6xGAKSg0

— Steve Troughton-Smith (@stroughtonsmith) June 3, 2019