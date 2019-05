Momentul din Game of Thrones devenit viral din cauza unui pahar de cafea

Game of Thrones a ajuns la ultimul sezon, al optulea, a ajuns la episodul patru din acesta, iar fix acest episod e acum în atenția tuturor din cauza unui pahar de cafea.

Episodul 3 din Game of Thrones a pus internetul pe jar din cauză că era prea întunecat. Firesc, au apărut o mulțime de tutoriale despre cum să-ți setezi televizorul ca să vezi mai bine. Așa că episodul 4 nu avea cum să fie mai prejos, doar că acum e vorba de-o plasare de produs.

În universul Game of Thrones, cafeaua to go încă n-a fost inventată. Dar asta nu a oprit serialul din a avea un moment viral din episodul 4. Într-una dintre scene, un pahar de cafea to go poate fi văzut pe masă, în fața actorilor.

Scena se derulează cam așa: Daenerys Targaryen se uită la Jon Snow, în timp ce mai la dreapta ei e acest pahar de cafea „buclucaș”. Pe Twitter au apărut diverse videouri și poze, cum e cea de mai sus, cu oameni care au descoperit imediat obiectul nepotrivit.

Ce s-ar fi putut întâmpla la filmările Game of Thrones de-a ajuns paharul acolo?

Au fost telespectatori care s-au plâns că e o scăpare mult prea mare pentru Game of Thrones și nu poate fi decât o dovadă că nu s-au concentrat prea tare pe el. Asta deși sezonul 8 e cel mai lun (ca timp) și cel care ar trebui să rezolve chestiunile din acest univers.

Alții au vrut ca acest pahar să cucerească Tronul și povestească să se încheie. Ca teorii de lucru, fie este o plasare de produs foarte scumpă, iar creatorii Game of Thrones au acceptat-o, fie este un obiect uitat acolo ca să devină ceea ce e: un viral despre care lumea vorbește și, probabil, alții se vor uita la episod ca să vadă paharul care n-ar trebui să fie acolo.

În fine, mai e și teoria că-i doar o scăpare imensă și stupidă. Sigur, ar putea fi valabilă, fără să știm exact ce s-a întâmplat, dacă Game of Thrones ar fi un show de duzină, cu buget redus și fără pretenții. Dar nu e, ba din contră.