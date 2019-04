Toate familiile din Game of Thrones pe care trebuie să le știi înainte de sezonul 8

Game of Thrones e probabil cel mai popular serial de la ora actuală și reușește să bată mai toate recordurile. Numai ultimul episod din sezonul 7 a fost văzut de 12,1 milioane de oameni.

Acțiunea serialului e complexă, iar faptul că are atât de multe personaje și familii din care acestea provin nu face cu nimic mai ușor exercițiul de memorie necesar la fiecare nou episod. „Cine era ăsta?” și „Asta când a mai apărut?” sunt întrebări care apar la mai toate episoadele din Game of Thrones.

Ultimul episod din sezonul 7 a apărut în august 2017. Astfel, fanii serialului au avut de așteptat mai mult de un an și jumătate să afle ce se va mai întâmpla. Cel mai probabil, nu-ți mai amintești chiar toate plot twist-urile din sezonul trecut (care au fost destul de multe). De asta am alcătuit o listă cu cele mai importante case care vor juca un rol important în noul sezon.

După cum știm, Game of Thrones urmărește conflictul celor mai puternice case pentru succesiunea la Tronul de Fier al celor Șapte Regate. Totuși, sezonul șapte pare să cuprindă ceva mai important decât ascensiunea la tron a unuia sau altuia.

Mulți devin tot mai conștienți de pericolul pe care așa-numiții White Walkers îi reprezintă. O invazie a acestora ar putea însemna sfârșitul tuturor celor Șapte Regate, deci ce mai contează cine le conduce?

Cele mai iubite case din Game of Thrones

Membrii familiei Stark sunt probabil cei mai populari din serie. Deși cam jumătate dintre ei au fost omorâți, cealaltă jumătate care încă trăiește este destul de importantă pentru plot. În sezonul 7, vedem cum Arya Stark nu mai e deloc doar o fetiță, cum nu a vrut niciodată să fie. Omoară întreaga casă Frey, ca răzbunare pentru moartea mamei și fratelui ei la Nunta Roșie. Spre sfârșitul sezonului îl omoară și pe Littlefinger, care încearcă să le pornească una împotriva celeilalte pe ea și pe sora ei, Sansa.

Bran este și el unul dintre copiii supraviețuitori ai familiei Stark. De la copilul simpatic, devenit invalid după ce e martor al incestului dintre Jamie și Cersei Lannister, Bran ajunge să fie în ultimul sezon printre puținele personaje cu puteri magice adevărate. Pare să aibă mai multe răspunsuri despre viitor decât orice alt membru al familiei sale.

Sansa trece și ea prin mai multe în sezonul șapte. De la soția urmașului la Tronul de Fier, Joffrey Baratheon, ajunge înapoi la casa ei din Nord. Dintre cei din casa Stark, Jon pare a fi cel mai pus pe treabă. El nu vrea să ajungă pe Tron, ci vrea să distrugă White Walkerii. Pentru asta, se aliază cu regina dragonilor, Daenerys Targaryen.

Ceea ce ne duce la o altă familie importantă, casa Targaryen. E responsabilă de unificarea regatelor – pe care le conduce timp de trei secole. Daenerys este fiica lui Aerys Targaryen, ultimul rege din familie, ucis de Jamie Lannister. Daenerys se consideră urmașă la tron și se vrea regină peste cele Șapte Regate. Aceasta trece de la femeia neputincioasă care se căsătorește cu forța, la cea mai puternică femeie din serial. Asta dacă nu o pui la socoteală pe Cersei Lannister. Jon și Daenerys par să se placă mai mult decât ar fi normal.

Cele două case se dovedesc a fi înrudite când te așteptai mai puțin. În ultimul episod, aflăm de la vechiul prieten al lui Jon, Sam Tarly, că cei doi îndrăgostiți sunt, de fapt, rude. Asta în paralel cu o scenă de sex dintre Jon și Daenerys. Până atunci, Ned Stark susținea că Jon este fiul său, procreat în afara căsătoriei sale cu – Catelyn. Dar Jon este de fapt fiul surorii lui Ned, Lyanna Stark și al lui Rhaegar Targaryen, fratele tatălui lui Daenerys. Pe scurt, aceasta se dovedește a fi mătușa lui Jon Snow.

Cea mai complexă casă din serial

Casa Lannister are o serie de membri extrem de diferiți unul de celălalt, care poate fi și motivul pentru care nu reușesc să ajungă niciodată la un acord, ca o familie obișnuită. Sunt recunoscuți pentru imoralitatea de care reușesc mereu să dea dovadă.

Aceștia ajung pe tron după ce reușesc să omoare doi regi. Primul, Aerys Targaryen, și apoi pe Robert Baratheon, chiar soțul lui Cersei Lannister. Pe tron ajunge Joffrey, fiul lui Cersei cu fratele ei, Jamie.

Moartea în chinuri a lui Joffrey ne-a dat tuturor satisfacție, cea a bunicului său, Tywin, la fel. De Cersei nu mai amintesc, umilirea ei în timpul marșului rușinii ne-a făcut să credem că a primit exact ce a meritat. Totuși, aceasta se redresează rapid și ajunge să fie stăpâna Tronului de Fier. Imaginea cu ea în care bea vin în timp ce clădirea cu o mare parte din dușmani săi explodează e deja iconică.

Jamie Lannister pare să fie la începutul serialului lipsit de scrupule, dar se dovedește a fi mult mai complex și începe să fie plăcut de fani.

Cel de-al treilea frate al familiei, Tyrion Lannister, reușește să se rupă de familia sa și se aliază cu Daenerys. Devine principalul sfătuitor al acesteia.

În sezonul 7, reprezentanții celor trei case se întâlnesc și ajung la un armistițiu, unde, bineînțeles, Cersei nu e sinceră. Casele Stark și Targaryen au un scop diferit: vor să scape întâi de amenințarea rasei care ar putea însemna sfârșitul tuturor și abia apoi să se preocupe de cine ajunge pe Tron. Casa Lannister, sau cel puțin Cersei, are alte planuri: vrea cu orice preț să rămână stăpână pe Tronul de Fier.

Ultima scenă din sezonul șapte o reprezintă armata de white walker-i care reușește să treacă Marele Zid și să pătrundă în nord. Rămâne de văzut care dintre case va ajunge să conducă cele Șapte Regate. Asta dacă va mai rămâne ceva din ele.

Poți revedea oricând sezoanele anterioare din GoT pe HBO GO. Din 15 aprilie vezi în fiecare luni câte un nou episod din Game of Thrones – sezonul final, numai pe HBO GO. Ai o lună gratuit.