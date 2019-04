Game of Thrones: Noile imagini din episodul 3, sezonul 8

Game of Thrones a bătut recordurile de rating cu primul episod din sezonul final și suntem din ce în ce mai curioși să aflăm ce se va întâmpla.

HBO a făcut publice noi imagini din următorul episod din sezonul final. Episodul trei urmează să apară la noi luni dimineața, pe 29 aprilie.

Dacă nu ești la zi cu serialul, vei găsi mai jos spoilere din episoadele apărute până acum.

Noile fotografii înfățișează printre cele mai importante personaje în timpul bătăliei care urmează să se dea la Winterfell.

Ultima scenă ne-a lăsat cu sufletul la gură. Nimeni nu a murit în episodul doi, ceea ce i-a făcut pe mulți să creadă că creatorii serialului se vor „revanșa” în episodul următor. Mai ales pentru că white walkerii sunt aproape de Winterfell și lupta e pe cale să înceapă.

Episodul trei din Game of Thrones va dura cam cât un film obișnuit. Va ajunge la o oră și 22 de minute și va fi cel mai lung episod din serial.

Recordul este deținut în prezent de ultimul episod din sezonul șapte, care a durat o oră și 20 de minute. Deși are cu un episod mai puțin decât sezonul șapte, sezonul opt va dura cu doar opt minute mai puțin.

De asemnea, episodul va mai bate un record. Va conține cea mai lungă secvență de luptă continuă din istoria cinematografică. Va fi chiar mai lungă decât celebra bătălie din filmul Lord of the Rings, Battle of Helm’s Deep. Aceasta a durat 40 de minute, dar Bătălia de la Winterfell ar urma să dureze chiar mai mult de atât, potrivit Inverse.

Teaserul pentru episodul trei din Game of Thrones este deja disponibil aici. Va fi unul plin de acțiune și, cel mai probabil, va trebui să ne luăm la revedere de la unele personaje.

Imaginile din Game of Thrones episodul 3, sezonul 8