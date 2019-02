Mituri false despre case inteligente și de ce ar trebui să-ți faci una

Sunt foarte multe mituri despre case inteligente și cele mai multe dintre ele sunt false. Problema majoră ține reticența oamenilor la nou și de faptul că ai emoții în privința costurilor inițiale. În realitate, situația nu este atât de gravă.

Ca orice pasionat de SF-uri, conceptul de case inteligente m-a fascinat de prima oară când am auzit de el, în urmă cu aproape un deceniu. Înainte ca giganți precum Google, Apple sau Amazon să se înscrie în această competiție, Philips lansa prima sa generație de becuri inteligente Hue pe care le puteai contra printr-o aplicație de mobil, după ce făceai o investiție semnificativă.

Pe lângă becurile efective, aveai nevoie de un switch pe care îl conectai la router-ul din casă și de un pic de răbdare pentru configurarea instalației. Conform Wikipedia, lansarea Hue s-a petrecut în octombrie 2012. Între timp, au apărut alternative semnificativ mai ieftine la produsele Philips și fiecare investiție pe care o faci în acest domeniu poate fi realizată în pași mai mult sau mai puțini mici.

Investiția în case inteligente nu trebuie să fie fabuloasă

În funcție de sursa ta de informare, articolul pe care îl vezi pe internet sau reportajul de la televizor, conceptul de smart home sau casă inteligentă pare asociat unui buget cu multe zerouri. În mod real, există acele scenarii extravagante și întotdeauna vor fi posibile. Nu sunt însă sub nicio formă obligatorii.

În urmă cu aproape doi ani, detaliam instalarea și utilizarea becurilor inteligente Ikea Tradfri într-un articol disponibil aici. Între timp, prețurile la respectiva instalație au mai scăzut considerabil, iar portofoliul de produse compatibile s-a diversificat semnificativ. Ca idee, investiția obligatorie, dacă începi să cochetezi cu soluția Ikea, este de doar 140 de lei într-un hub initulat Portal Gateway pe care îl conectezi la routerul din casă.

Micuțul cât un puc de hokey îți transformă aproximativ 100 de becuri compatibile într-unele inteligente. Apropo de becuri, valoarea lor este între 35 și 90 de lei pe piața din România, în funcție de formatul de care ai nevoie și opțiunile integrate în el. Poate avea mai multe temperaturi de culoare sau poarte fi monocrom cu posibilitatea ajustării intensității luminoase.

În orice caz, aceste cifre au mari șanse să fie mai mici decât cele pe care le aveai în minte pentru subiect. În cazul Philips Hue, investiția inițială poate fi de aproximativ 500 lei în două becuri și Bridge-ul obligatoriu. Valoarea crește în funcție de generația echipamentelor, deoarece, un bec, poate ajunge și la 500 lei.

Dacă te interesează mai mult automatizarea altor echipamente decât becuri, poți începe cu întrerupătoare inteligente sau ștechere smart. Acelea s-ar putea să fie chiar mai ușor de configurat decât becurile și au prețuri începând de la 100 de lei. Important este să faci primul pas și să te gândești la camera pe care o folosești cel mai des ca fiind o potențială primă investiție.

Sub nicio formă nu trebuie să le cumperi pe toate în același timp. Multe echipamente smart sunt deseori la reducere, mai ales când marii producători lansează generații noi ale acelorași produse.

Asistenții virtuali nu te ascultă tot timpul, dar nici nu vorbesc românește

Amazon Echo, Google Home sau Apple HomePod sunt boxe inteligente care vin la pachet cu asistenți virtuali. Nu contează dacă ești fan Apple sau Google, micile boxe fac o treabă minunată în a comunica cu orice echipamente smart ai avea în casă, de la becuri până la termostate.

Ar fi fost ideal ca Siri, Alexa sau Google Assistant să știe limba română, dar din păcate nu este cazul și această situație nu cred că se va remedia prea curând. Pur și simplu, nu reprezentăm o piață suficient de relevantă pentru giganții din tech ca acest lucru să se întâmple.

Dacă ești însă împăcat cu comenzile în engleză, nu trebui să-ți faci griji în privința faptului că boxa ta de la Apple îți ascultă conversațiile telefonice, sau investiția ta într-un Google Home se reflectă în reclame pe Google pornind de la discuțiile cu prietenii la pizza.

Boxele inteligente sunt mereu în așteptarea unor comenzi predefinite precum Alexa, Hey Google sau Hey Siri. Acele comenzi sunt procesate local, pe dispozitiv. Doar ceea ce vine după Hey Siri este comunicat serverelor Apple pentru a-ți fi returnat răspunsul dorit. Același principiu este valabil în cazul Google sau Amazon.

În plus, dacă ești paranoic în privința istoricului de comenzi pe care Google Home sau Amazon Echo le procesează pentru tine, ai în vedere că există tutoriale pe site-urile oficiale ale producătorilor pentru a șterge permanente acele date. Aici găsești un tutorial pentru Amazon Alexa, iar aici unul pentru Google Assistant.

Cât de vulnerabilie sunt casele inteligente la hackeri

Este adevărat că un echipament dintr-o casă inteligentă este vulnerabil la hackeri, dar nivelul de vulnerabilitate nu este cu nimic mai grav decât în cazul laptopului tău cu un Windows mai vechi sau al smartphone-ului din buzunar. Când vorbim de echipamentele din spatele unui router wireless care se conectează la internet, eventualele probleme sunt derivate din securitatea routerului.

Dacă nu ești suficient de precaut, riscurile la care te expui sunt egale atât în cazul unui frigider inteligent, cât și al unei console de gaming. Sub nicio formă nu ține de becurile Ikea, faptul că un hacker ți-a intrat în rețeaua locală. Potențialele probleme sunt derivate din faptul că ai anumite porturi deschise pe routerul din casă sau, din inconștiență, ți-ai dezactivat manual firewall-ul de pe el sau ai activat zona demilitarizată – DMZ. Ca idee, în loc să stai stresat că ai o casă inteligentă vulnerabilă, mai bine fă o investiție într-un router capabil.

Nu în ultimul rând, ai în vedere un detaliu cât se poate de simplu. Nimeni nu o să se chinuie să-ți să spargă yala ta inteligentă, dacă poate să spargă un geam, dacă nu cumva l-ai uitat întredeschis din greșeală.

Au apus vremurile în care era complicat să ai o casă inteligentă

A existat un grăunte de adevăr în gradul de complexitate sporit al implementării unei case inteligente, dar lucrurile s-au simplificat semnificativ între timp. Din punct de vedere realist, în ultimii ani, nivelul de simplitate a fost singurul care s-a bucurat de o îmbunătățire majoră.

Creatorii acestor gadgeturi și-au dat seama că prețul sau funcțiile avansate ajung să fie irelevante, dacă un om obișnuit nu-ți poate cumpără produsul și să înceapă să-l folosească. La echipamente avansate precum un termostat smart ca Nest, trebuie să înțelegi niște principii de electricitate sau termoficare, dar dacă te pricepi să instalezi un termostat obișnuit, poți opta și pentru un Nest.

În final, acesta a fost nivelul spre care au încercat să tindă creatorii de echipamente inteligente pentru casă. La fel cum instalezi un bec, trebuie să instalezi și un bec smart. Faptul că se conectează la rețeaua wireless, este doar un beneficiu suplimentar. Nu este sub nicio formă un handicap ce se reflectă în parcurgerea câtorva manuale de documentație.

Iar după ce ți-ai instalat jucăria cu pricina, cu foarte mici excepții, este recunoscută automat de orice asistent virtual, smartphone, tabletă sau, în anumite situații, laptop. Captura de ecran de mai sus am făcut-o în aplicația Home din macOS Mojava pe Mac. Nu am configurat nimic în interiorul ei și nu am apăsat pe vreun buton. Pur și simplu, mi-a recunoscut becurile inteligente din Hol și Dormitor. Îmi permite să le sting, aprind sau ajustez gradul de luminozitate pentru că sunt în rețea.

Ar fi fost ideal să pot spune ”Hey Siri, stinge lumina în dormitor”, dar impresionează la fel de mult musafirii și afirmația ”Hey Siri, turn off the light in dormitor.” În mod surprinzător, pronunția cuvântului dormitor în grai românesc funcționează perfect și în engleză.