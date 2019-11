Marvel versus Scorsese: cât de mult rău fac filmele cu supereroi industriei

Filmele cu supereroi au devenit un adevărat fenomen. Foarte puține producții mai aduc atât de mulți oameni la cinema și cu atât mai puține generează la fel de multe încasări pentru producători. Cu toate acestea, multe nume mari critică astfel de filme, în special pe cele din universul Marvel. Pe de altă parte, există și mulți actori care nu vor să se asocieze cu filmele cu supereroi și refuză roluri importante. Motivul? Filmele Marvel nu ar fi, de fapt cinema.

Fie că ești fan al filmelor cu supereroi sau nu, cel mai probabil nu ți-ai pus niciodată întrebarea dacă acestea ar trebui catalogate drept cinema sau nu. Acum se pune și problema asta.

Întrebarea s-a născut recent, în urma unei declarații a celebrului regizor Martin Scorsese.

În octombrie, acesta a menționat într-un interviu că filmele Marvel nu sunt, de fapt, cinema. Au urmat multe reacții negative în urma declarațiilor sale, așa că regizolul a oferit lămuriri, pe larg. În noiembrie, Scorsese a publicat un articol în New York Times în care și-a expus în detaliu părerea despre francizele cu supereroi.

Cu siguranță, părerile acestuia legate de cinematografie sunt mai mult decât demne de luat în considerare. Totuși, pentru mulți, scrisoarea acestuia n-a fost nimic mai mult decât o serie de nemulțumiri ale unui bătrân care se plânge că volumul televizorului e prea tare.

Filmele Marvel, criticate de nume mari din industria cinematografică

Martin Scorsese nu este primul om de cinema care judecă filmele cu supereroi. După declarațiile acestuia, un alt regizor important, Francis Ford Coppola, a sărit să-l susțină pe Scorsese și numește filmele din această franciză „josnice”.

Cel mai probabil, primul instinct e să le dai dreptate acestora. În fond, notorietatea și talentul celor doi nu pot fi contestate.

Martin Scorseese a adus pe ecranele cinematografelor filme importante pentru industrie. Printre cele mai bune se numără Goodfellas, Taxi Driver, Casino sau The Departed.

Coppola este unul dintre cei mai populari regizori de film în viață și creat numeroase filme câștigătoare de premii importante. Printre cele mai de succes filme ale sale se numără cele din seria The Godfather, Apocalypse Now sau The Conversation.

Astfel, dacă iei în considerare toate acestea, probabil ai tinde să le dai dreptate celor doi, pentru că e clar că știu despre ce vorbesc.

Ce au regizorii de spus împotriva filmelor cu supereroi

În primul rând, Scorsese spune că a încercat să urmărească câteva dintre aceste filme, însă că nu au fost pe gustul său. Pune asta pe baza experienței pe care o are în domeniu, dar se bazează și pe faptul că are o vârstă care îi permite să nu se lase ușor influențat. Crede că dacă ar fi fost mai tânăr, cel mai probabil ar fi fost fanul acestor producții. Ba mai mult, spune că e posibil să-și fi dorit să facă un astfel de film el însuși.

Totuși, regizorul spune că a crescut și a dezoltat un simț pentru filme. „Este la fel de departe de universul Marvel la fel de departe precum suntem noi, pe Pământ, față de Alpha Centauri”, menționează în articolul din ziar.

Pentru Scorsese, cinema-ul este despre revelații estetice și emoționale, despre personaje complexe, de multe ori cu o natură paradoxală. În concluzie, filmele sunt pentru el formă de artă. Ceea ce, evident, este complet adevărat.

Pe de altă parte, acesta admite că filmele Marvel conțin anumite elemente de cinematografie. Totuși, „ceea ce nu e acolo, este revelație, mister sau pericol emoțional autentic”. Spune că, de fapt, aceste filme sunt realizate pentru a satisface un anumit set de cerințe și sunt concepute ca variații ale unui număr finit de teme.

Filmele cu supereroi ar lua fața filmelor care contează cu adevărat

Scorsese se plânge de faptul că francizele de film sunt acum, la nivel global, principala opțiune pe care o ai atunci când te duci la cinema. Astfel, filmele independente sau cele care nu se bucură de atâta notorietate ar avea de suferit. Aici explică și de ce crede că filmele Marvel nu ar merita să fie catalogate drept cinema.

Acesta admite că serviciile de streaming au înlocuit, în cea mai mare parte, cinematografele, însă recunoaște că orice regizor vrea să creeze filme care să ajungă pe marile ecrane, în fața unei audiențe.

Scorsese spune că aici nu e vorba despre cerere și ofertă, ci că publicul nu cere neapărat astfel de filme. „Dacă oamenilor li se oferă un singur fel de lucrur și îi este vândut la nesfârșit un singur lucru, normal vor dori mai mult din acel lucru”, explică regizorul.

Potrivit acestuia, cele mai multe filme din ziua de azi sunt făcute pentru a fi consumate imediat. Totuși, acestora le lipsește un element esențial pentru cinema, și anume „viziunea unificatoare a unui artist individual”. Spune că există două categorii separate: entertainment audiovizual, în care s-ar încadra filmele Marvel, și cinema.

Nici pentru Coppola filmele cu supereroi nu ar trebui catalogate drept cinema. „Când Martin Scorsese spune că filmele Marvel nu sunt cinema, are dreptate, pentru că ne așteptăm să învățăm ceva din cinema, așteptăm să obținem ceva, puțină iluminare, câteva cunoștințe, ceva inspirație”, a declarat regizorul. Spune că, în cazul filmelor cu supereroi, e ca și cum ai vedea același film iar și iar.

De ce nu ar avea Scorsese și Coppola dreptate

Cele mai multe argumente pe care Martin Scorsese le dă în articolul său au sens.

În articolul său, Scorsese spune că în filmele cu supereroi nu există emoție sau personaje complexe. Acest lucru este contrazis de mai multe scene celebre din acestea. De exeplu, chiar dacă nu este un film din universul Marvel, ci face parte din universul DC, The Dark Knight rămâne un film cu supereroi. Interpretarea lui Heath Ledger a personajului Joker i-a adus acestuia mai multe aprecieri ca niciodată și chiar a câștigat premiul Oscar, post-mortem, pentru interpretare.

Scorsese spune că personajelor din filmele Marvel le lipsește profunzimea. Totuși, acesta este unul dintre principalele motive pentru care fanii francizei așteaptă cu sufletul la gură fiecare nouă producție.

De asemenea, scârțâie și argumentul acestuia că filmele pe care acesta le consideră bune nu mai au loc la cinema de cele cu supereroi. De exemplu, Scorsese colaborează cu Netflix pentru mult așteptatul The Irishman, care va apărea în noiembrie pe platforma de streaming. Totuși, chiar dacă acesta va intra și în cinematografe, cel mai probabil, majoritatea fanilor săi nu vor merge la cinema, ci vor aștepta să-l urmărească acasă, la lansarea de pe Netflix.

Marvel versus Scorsese

Personal, nu sunt cel mai mare fan al filmelor cu supereroi. Am văzut câteva, nu mi-au displăcut, însă nu am simțit neapărat nevoia de mai mult. L-am admirat pe Robert Downey Jr. în Iron Man, am râs la ambele filme Deadpool și n-am știtut cu cine să țin în războiul civil din Avengers Civil War. Totuși, niciuna dintre producții nu m-a dat pe spate și am putut să trăiesc bine-mersi fără să văd Endgame, Guardians of the Galaxy sau alte filme mari din franciză.

Cu toate astea, tind să cred că ar putea fi vorba aici de o urmă de invidie din partea regizorilor. Nu pe caliltatea filmelor cu supereroi, ci pe succesul pe care acestea îl au. E clar că cele mai multe dintre filmele lui Scorsese și Coppola sunt peste cele din universul Marvel, din mai multe puncte de vedere.

E adevărat, acestea au un succes uriaș la momentul actual și, de multe ori, filme extrem de bune sunt trecute cu vederea pentru că cei mai mulți consumatori preferă să meargă la cinema la un film cu supereroi în fața unei drame, de exemplu.

Totuși, să spui că acestea nu sunt cinema doar pentru că nu ai loc de ele în cinematografe ar putea fi o exagerare.

Însuși Scorsese spune în articolul său că „arta poate fi găsită în multe locuri diferite și în la fel de multe forme”. Poate că regizorul ar trebui să practice ceea ce predică și să ia în considerare că filmele Marvel rămân cinema, indiferent de cât de incomode ar fi acestea pentru tine, ca regizor.