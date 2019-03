Laptopurile Lenovo IdeaPad îți promit performanță la un preț bun

Mobilitate nu înseamnă doar smartphone-uri, ci și laptopuri. De aceea, Lenovo și-a prezentat la Mobile World Congress atât telefoanele din portofoliu, cât și laptopuri noi din seria IdeaPad și ThinkPad.

Compania a adus trei versiuni noi de IdeaPad și un IdeaCenter, un all-in-one bun pentru acasă, dacă nu ai cerințe prea exigente, sau pentru birou. Să vedem ce aduc nou laptopurile și pentru cine sunt.

Toate cele trei laptopuri sunt disponibile fie în 14 inci, fie în 15 inci și respectă tendința în design din prezent de a micșora marginile negre ale display-ului (Full HD).

IdeaPad, trei laptopuri practice cu aspect premium

IdeaPad S540 este vârful de gamă deoarece are o carcasă de aluminiu, este mai subțire decât celălalte modele și ecranul este mai luminos. S540 poate avea și o placă video GeForce GTX 1050, luminozitatea ecranului este de 300 de niți, iar grosimea laptopului este de 15,9 mm.

La interior ai componente puternice și poți cumpăra și o versiune cu Intel Core i7, generația a opta, care este însoțit de cea mai nouă placă grafică Nvidia MX250. (Poți opta pentru versiunea cu GTX 1050 sau MX250). Memoria RAM poate ajunge până la 12 GB.

Dacă ești în tabăra roșie, atunci poți să alegi procesorul AMD Ryzen 7 3700U alături de placa video Radeon RX Vega 10. Interesantă va fi această opțiune, deoarece va fi mai ieftină decât cea dotată cu Intel.

Autonomia promisă de Lenovo este de 12 ore și are un sistem de încărcare rapidă care în 15 minute ți-ar oferi două ore de utilizare. Mai mult, 60 de minute de încărcare ar însemna cam 80% din baterie adică cam o zi de muncă.

Lenovo IdeaPad S540 vine și cu sistemul audio Dolby, iar versiunea de 14 inci are difuzoare lângă tastatură, ceea ce ar trebui să-ți ofere o experiență bună pentru vizionarea de filme.

Fratele mai mic al lui IdeaPad S540 este IdeaPad S340, care are un profil mai subțire și mai ușor decât înainte, patru variante de culoare și dimensiuni de 14 și 15 inci.

Laptopul este prevăzut cu cel mai recent procesor Intel Core i7-8565U de generația a 8-a cu GPU NVIDIA GeForce MX250 sau ai opțiunea de procesor mobil până la AMD Ryzen 7 3700U cu placă grafică Radeon RX Vega10. Și în acest caz, memoria RAM poate ajunge până la 12 GB.

Autonomia acestuia ar ajunge la 10 ore de funcționare și are același sistem de încărcare rapidă ca IdeaPad S540.

IdeaPad S340 și IdeaPad S540 se lansează în martie în regiunea Europa, Orientul Mijlociu și Africa.

Cel de-al treilea IdeaPad de la MWC este C340. Acesta este un convertibil 2 în 1, ceea ce înseamnă că poate fi folosit și ca tabletă dacă vrei. Pentru a te ajuta să lucrezi mai bine cu ecranul, Lenovo a inclus și un stylus numit Active Pen.

Și acesta poate fi echipat cu procesoare Intel Core, generația opta, până la i7, placă grafică Nvidia, iar bateria are o autonomie de până la 8 ore.

Este clar că aceste laptopuri sunt gândite pentru studenții care vor un laptop cu care să nu-ți fie rușine când îl scoți din geantă, dar care să și fie capabil de a face ceva treabă atunci când ai nevoie.

Le-am folosit puțin la standul Lenovo și pot să spun că tastatura se simte bine, ecranele par a fi îndeajuns de luminoase, iar conectivitatea este și ea satisfăcătoare (ai cititor de carduri SD, port HDMI etc). C340 este cel mai ieftin dintre ele și prețul de pornire ar fi undeva pe la 370 de dolari, S340 de la 450 de dolari și S540 de la 730 de dolari.

IdeaCenter AIO A340 este un all-in-one care are un monitor de 22 sau 24 de inci Full HD, margini mai subțiri decât modelele anterioare. Deși în interiorul acestuia sunt înghesuite toate componentele nu este un monitor prea voluminos, ci are un look minimalist și mi-a plăcut suportul curbat din oțel.

La interior găsești procesoare Intel sau AMD, în funcție de preferințe. Poți pune un procesor Intel de până la i5-8400T care vine cu o placă grafică AMD Radeon 530 sau poți alege un procesor AMD A9-9425, generația șaptea, cu placă grafică Radeon R5. Asta înseamnă că va fi îndeajuns de bun pentru munca de zi cu zi, navigare pe internet, dar ai putea să faci și ceva editare foto/video.

Per total, laptopurile par a avea o construcție solidă, fără a fi prea grele (mai ales versiunea de 14 inci), iar integrarea plăcilor video de la Nvidia și AMD fac ca aceste laptopuri să poată fi folosite și pentru jocuri mai puțin pretențioase sau pentru editare video.