AMD Radeon 7: preț, specificații și noutățile celei mai noi plăci video

AMD Radeon 7 a fost prezentată la CES 2019 și a fost promovată drept prima placă grafică pe 7 nanometri. Acum știm restul specificațiilor, dar și prețul.

AMD Radeon 7 (pe care o vei mai găsi și drept Radeon VII) e un GPU bazat pe a doua generație de arhitectură Vega. Oferă de două ori mai multă memoria și o lățime de bandă de două ori mai mare decât Radeon RX Vega 64.

Specificații și preț AMD Radeon 7

60 de unități de calcul, 3.840 stream processors și frecvențe de până la 1.750 MHz

16 GB HMB2 cu o lățime de bandă de memorie de 1 TBps și o interfață de memorie pe 4.096 biți

Îmbunătățiri de 35% în Battlefield V și 42% în Strange Brigade comparativ cu Radeon Vega 64

Performanță cu până la 27% mai mare în Blender, până la 27% mai mare în DaVinci Resolve 15 și până la 62% performanță mai ridicată în LuxMark comparativ cu Radeon Vega 64

Preț: AMD Radeon 7 este disponibilă la 700 de dolari, preț recomandat. E disponibilă în bundle AMD Raise The Game Fully Loaded. Cei care au achiziționat o placă video Radeon 7 sau un sistem cu această placă grafică vor primi versiunea de PC Resident Evil 2, Devil May Cry 5 și The Division 2.