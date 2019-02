Laptopurile Huawei pe care poți transfera instant fișiere de pe telefon

Huawei MateBook X Pro a făcut ceva impresie în 2018. Era subțire, din metal, rula Windows și avea o cameră web ascunsă sub o tastă. În 2019, compania propune o strategie similară plus o funcționalitate de care ai nevoie.

La MWC 2019, Huawei a introdus câteva laptopuri noi. Ce știam înainte de eveniment e că laptopurile vor ajunge, în sfârșit, și în România. Ce am aflat nou e că acestea se vor conecta instant cu telefonul și vei putea transfera conținut între cele două. Uite un exemplu: vei putea transfera până la 500 de poze într-un minut (testul Huawei a fost făcut cu poze la circa 3 megapixeli rezoluția, în medie – n.r.).

Liniile Huawei pentru laptopuri sunt următoarele: MateBook X, MateBook și seriile D și E. Până la noile produse, compania susține că a vândut peste 100 de milioane de produse care nu-s telefoane, ceea ce e impresionant într-o piață în care laptopurile și tabletele nu sunt chiar la cea mai mare căutare, în fiecare an. Evident, a avut și creștere mare pe laptopuri: 335%.

OneHop de la Huawei e mai importantă decât laptopul în sine

Ce vrea Huawei cu noile laptopurile e să le ducă în zona telefoanelor și să fie conectate tot timpul, să simți că sunt parte din programul tău cotidian. În acest sens, Huawei vorbește des despre „intelligent connectivity” – adică să fie conectivitate, dar smart. Mai mult, e despre „intelligent experience” – mai simplu spus, o experiență de utilizare mai facilă, fără bătăi de cap.

Pentru MateBook X Pro, și viitoarele modele, Huawei a dezvoltat un fel de protocol între Windows și EMUI (interfața de pe telefoanele sale) și i-a dat numele OneHop. Pe laptopuri regăsești stickere „Huawei Share”, atingi telefonul acolo și poți face câteva lucruri, în special distribuție de conținut.

Cu o viteză de până la 30 Mbps, poți transfera între telefon și laptop documente, fotografii sau videoclipuri. De exemplu, poți face un screenshot pe laptop, pe care îl ai instant pe telefon, prin simpla zguduire a telefonului (îți cer scuze, nu-s prea bune alternativele în română la „shake”). De asemenea, e un clipboard la comun: copiezi text într-o parte, ai și pe smartphone, și pe laptop, și viceversa.

Sigur, Apple face deja asta între computerele sale și iPhone sau iPad, dar pe Windows nu-i nicio soluție mai bună, în prezent. Microsoft a încercat ceva similar, dar e departe de-o comunicare foarte bună între computer și telefon. Deocamdată, soluția Huawei e excelentă. Partea proastă e că funcționează doar cu telefoanele sale, dar e cumva de înțeles.

Stickerul pe care îl vezi în pozele din acest articol are un cip NFC în el. Atingi telefonul de el ca să se conecteze cu laptopul, iar transferul se face prin Wi-Fi. Încă mai sunt lucruri de îmbunătățit, cum ar fi să distribui parole de la telefon la laptop și viceversa sau pagini web, dar reprezentanți Huawei de la evenimentul de prezentare mi-au spus că OneHop va fi dezvoltată pe viitor. Deocamdată, au demonstrat principiul cu transfer de fișiere și clipboard universal.

Huawei MateBook X Pro – Specificații

Laptopul care fură privirea anul acesta e Huawei MateBook X Pro, cam cum s-a întâmplat și în 2018. Are un ecran cu raport de aspect 3:2, FullView, de 3.000 pe 2.000 pixeli (260 dpi) și e multitouch. O funcționalitate demonstrată de Huawei presupune că poți face screenshot cu swipe down cu trei degete, iar documentul poate fi apoi editat și poți extrage text din el (cu un software de recunoaștere a caracterelor implementat direct în aplicația de screenshots).

Camera e ascunsă tot într-o tastă, una separată de restul, iar MateBook X Pro cântărește, per total, 1,33 kilograme și are 14,6 mm în cea mai groasă parte. Are un scanner de amprentă în dreapta sus pe tastatură, un Intel Core i7 8565U, Bluetooth 5.0, placă video Nvidia MX250 (2 GB de memorie) și un ventilator de generație nouă cu 20% mai eficient.

Ca porturi, are un USB clasic, două USB-C și o mufă de căști. Unul dintre porturile USB-C poate fi folosit drept Thunderbolt. Ca autonomie, Huawei susține că rezistă 13 ore în redare de video, 14 ore pe muncă de birou și 12 ore de browsing. Sigur, sunt doar niște rezultate „de laborator”, autonomia per utilizator poate fi mult diferită. Dar în ceea ce privește divertismentul, are patru difuzoare cu sistem Dolby Atmos. Două sunt orientate în jos, sub laptop, iar două sunt lângă tastatură și orientate în sus.

Huawei MateBook de 13 și 14 inci – Specificații

Huawei a actualizat și seria MateBook cu modele de 13 și 14 inci, pentru bugete diferite și cerințe un pic diferite. Astfel, MateBook 13 are un ecran FullView 2K cu raport 3:2. Huawei l-a comparat direct cu MacBook Air care are un raport între ecran și corp de 82%, în timp ce MateBook 13 are 88%. Da, are margini mai înguste.

Ecranul poate fi cu touch sau nu, iar greutatea e de 1,28 kilograme și 14,9 mm în cel mai gros punct (mai subțire decât MacBook Air).

Poate fi cumpărat cu Intel Core i7 8565U cu Nvidia MX150 (2 GB) și 8 GB RAM, 512 GB stocare, sau poate fi luat cu Intel Core i5, placă video Intel Graphics și 8 GB RAM cu 256 GB stocare.

Are două porturi USB-C, unul dintre ele fiind folosit și la încărcare, are mufă de căști, iar în cutie ai un dongle care suportă chiar și VGA (da, nu știu de ce ar mai oferi cineva suport pentru VGA în 2019). Are scanner de amprente, tastatură care rezistă la lichide, același tip de ventilator ca mai sus și rezistă, conform Huawei, la: 10 ore de video, 9,1 ore pe muncă office, 7,3 ore pe browsing. Partea bună e că are un încărcător de 65 wați care-i dă, în 15 minute, autonomie de 2,5 ore. Da, fast charging pe laptop, ceea ce-i lăudabil. Încărcătorul merge și pentru telefoane.

Huawei MateBook 14, de cealaltă parte, e un pic mai premium. Raportul ecran – corp e de 90%, are 14 inci și e tot 3:2 (Huawei susține că a ales acest raport, pentru că îți oferă mai mult spațiu în browsing, în aplicații office și, mai mereu, în tot ce-ai nevoie mai puțin vizionarea unui video, care-i de regulă 16:9).

Are scanner de amprentă, cameră în tastatură și poate fi echipa cu ecran touch. Va fi disponibil în configurație cu Intel Core i7 8565U și Nvidia MX250 (2 GB). Față de versiunea mai mică, acesta e mai ofertant în porturi: USB clasic atât 2.0, cât și 3.0, USB-C, HDMI și mufă pentru căști. Ca autonomie, am doar cifrele astea: 15 ore video, 14 ore office, 10,5 ore browsing. Încărcătorul de 65 wați îți dă în 15 minute autonomie de trei ore.

Mai mult, MateBook 14 are același sistem cu patru difuzoare (chiar și patru microfoane) cu Dolby Atmos.

Toate modelele vor fi disponibile în nuanțele Space gray și Mystic silver cu un mod Eye Comfort despre care Huawei susține că e mai bun decât cel preinstalat în Windows.

Ce am reținut după ce-am văzut modelele Huawei de laptopuri pentru 2019 e că a ajutat mult să aibă background pe telefoane. Atât cu OneHop, cât și cu încărcător universal pentru laptop și telefon. În timp ce companiile tradiționale din piața de PC încă adaugă cu greu încărcare prin USB-C, Huawei a livrat. Ce nu-i cert însă, iar asta vom vedea în timp, e cât de bine rezistă laptopurile. Spre deosebire de un telefon, un laptop îl schimbi mai des. Autonomia, rezistența materialelor, dar și a ecranului și tastaturii se vor dovedi cruciale. Apple deja a dat-o în bară cu tastatura, iar Windows cu actualizările de Windows.