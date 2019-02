Ce legătura are o fată Playboy cu inventarea JPG-ului

În urmă cu mai bine de două decenii Societatea pentru Știința și Tehnologia Imaginii i-a oferit Lenei Forsen titlul de „The First Lady of the Internet” datorită contribuției sale la crearea lumii digitale pe care o știm cu toții.

În rândul IT-iștilor, Lena Forsen este un nume la fel de cunoscut precum Mark Zuckerberg sau Steve Wozniak. Indiferent dacă cunoști sau nu acest nume, ai folosit tehnologia pe care ea a ajutat-o să o creeze. Practic, fiecare fotografie pe care ai creat-o, fiecare website pe care l-ai vizitat folosește tehnologia acesta, JPG-ul.

Lena Forsen a apărut în Playboy în 1972, pe vremea când avea 21 de ani, și a fost Miss Noiembrie. În fotografia din revistă purta doar o pălărie, ghete și o eșarfă roz. Cam șase luni mai târziu, acestă revistă a ajuns la Institutul pentru Procesarea Imaginii a Universității Southern California unde Alexander Sawchuk și echipa lui a folosit acestă fotografie pentru a testa algoritmul de compresie, matematica care va face ca imaginile să fie ușor de administrat.

Cercetătorii au folosit doar partea de sus a fotografiei și au considerat-o un candidat ideal datorită texturilor și culorilor diverse care erau în fotografie. Au trecut fotografia cu Lena printr-un set de convertoare analog-digitale și au salvat rezultat la un Hewlett-Packard 2100.

Cercetătorii au distribuit fotografia vizitatorilor laboratorului și imaginea cu Lena a devenit un standard industrial, reprodus și reanalizat de miliarde de ori, o imagine de test pentru crearea standardului de imagine JPG.

Fără să vrea, modelul Playboy a contribuit la crearea JPG-ului și a modului în care distribuim fotografii pe internet. A devenit o parte din patrimoniul internetului.

Ea a rămas destul de retrasă și prima dată când a vorbit cu presa americană a fost tocmai în 1997 la o conferință de presă.

„Sună ridicol dar mulți dintre cercetători au fost surprinși să afle că este chiar o persoană reală. Unii dintre ei s-au uitat 25 de ani la acestă fotografie, a devenit o imagine de test”, a spus Jeff Seideman, fost președinte al Societății pentru Știința și Tehnologia Imaginii.