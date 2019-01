Mark Zuckerberg vrea să te convingă că nu te vinde cu acest articol

Mark Zuckerberg, fondatorul Facebook, a simțit nevoia să apere modelul de business al companiei și explică de ce este important să vândă reclamă și te asigură că nu-ți vinde datele. Asta daca mai crezi în ce spune.

„Facebook face 15 ani luna viitoare. Când am început Facebook nu am încercat să fac o companie globală. Am realizat că oamenii pot găsi orice pe internet, mai puțin lucrul care contează cel mai mult: oamenii. Așa că am construit un serviciu care să conecteze oamenii și care să-i ajute să se cunoască mai bine”, începe Mark Zuckerberg articolul din cotidianul Wall Street Journal.

Apoi el continuă să explice cum că acest serviciu este menit pentru toată lumea și, drept urmare, trebuie să fie gratis. Totuși, pentru a putea susține rețeaua este nevoie de vânzarea de reclamă. Apoi el continuă să argumenteze cum că oamenii vor să vadă reclamă cât mai personalizată, cât mai relevantă pentru ei.

„Așa că ne uităm la ce pagini vizitează, ce pagini apreciază, pe ce dau click și la alte semnale apoi le cerem publicitarilor bani pentru a arăta reclamă pentru o anumită categorie de persoane”, spune el.

Însă te liniștește apoi și-ți spune că ai un control foarte mare asupra reclamelor pe care le vezi pe rețea și că tot ce trebuie să faci este să umbli în setări. Însă el nu-ți spune că toate aceste opțiuni sunt ascunse în setări astfel încât să te descurajeze să le activezi. „Noi lucrăm separat cu publicitarii pentru a-ți afișa reclame relevante pentru tine. Acest model poate fi opac și oamenii nu au încredere în sisteme pe care nu le înțeleg”, continuă el.

Apoi el spune că oamenii presupun anumite lucruri despre Facebook despre care Mark Zuckerberg zice că nu sunt adevărate. „Nu vindem datele persoanele, chiar dacă de multe ori se spune asta (n.r. oare de ce?). De fapt, pe noi nu ne-ar avantaja vânzarea datelor personale ale utilizatorilor publicitarilor pentru că ar reduce valoarea serviciului nostru. Ne interesează să protejăm informațiile oamenilor și să împiedicăm ca acestea să ajungă la alte companii”.

Bun. Deci Zuckerberg spune că nu e în interesul lor să-ți dea datele pentru că altfel nu te-ar putea vinde la fel de bine.

Asta nu explică cazurile în care apare că Facebook a vândut datele tale în urma unor parteneriate cu companiii precum Netflix sau Microsoft.

Atunci înseamnă că este în interesul Facebook să aibă cât mai mulți utilizatori și să crească traficul pentru ca apoi să ceară și mai mulți bani de la publicitari.

Explică că interesul Facebook este ca oamenii să facă conexiuni cu alți oameni și să stea în contact cu prietenii și familia și că ei nu încurajează conținutul de tip click-bait pentru că nu crește engagementul pe termen lung. Pai punctează și că brandurile nu vor să se asocieze cu astfel de publicații.

Șeful Facebook mai spune că nu lasă intenționat conținutul „rău” pe platformă și dă vina pe faptul că oamenii care verifică conținutul, dar și algoritmi de inteligență artificială nu sunt perfecți. „Sistemele noastre evoluează și se îmbunătățesc”.

Un ultim punct pe care Zuckerberg îl atinge este dacă nu cumva acest model de business nu duce ca Facebook să colecteze mai multe informații personale decât are nevoie.

„Nu este nicio urmă de îndoială că noi colecționăm informații pentru reclame, dar acele informații sunt importante și pentru securitate și pentru ca serviciile noastre să meargă bine”, spune Mark Zuckerberg care apoi dă exemplul magazinelor online care-ți trimit o notificare în mail că ai uitat un obiect în coș și că ar trebui să să termini tranzacția. Acestă practică este una care este importantă pentru detectarea fraudei sau a conturilor false, spune el parcă pentru a se scuza că îți ia mai multe informații decât ești dispus să dai. Totul ca să-ți fie ție bine.

Mark Zuckerberg încheie articolul în stilul american prin care laudă Facebook că ajută ca milioane de oameni să rămână în contact unii cu alții și cum afacerile mici și mijlocii folosesc platforma pentru a crește deoarece nu ar avea bani altfel pentru reclamă la TV sau radio.

Articolul pune o lumină bună asupra Facebook, dar este greu să-l mai crezi pe Zuckerberg în condițiile în care compania pe care o conduce intră într-un scandal din două în două luni.