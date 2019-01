În română, avem o vorbă care sună cam așa: „o mașină care face toți banii sau un laptop care face toți banii”. Ei bine, Razer Phone 2 are un ecran care „face toți banii”, dar ce compromisuri trebuie să faci tu pentru el?

Pentru mulți dintre voi, Razer este o firmă ce face periferice de gaming pentru PC-uri sau console. Adevărul este că Razer și-a extins mult portofoliul și acum produce laptopuri, căști și sisteme audio, monitoare, routere, periferice, dar și telefoane și are chiar și un magazin virtual de jocuri video.

Propunerea lor pe toate aceste segmente este pentru gaming, indiferent că vorbim de căști sau de telefoane. Toate produsele lor ar trebui să aibă caracteristici și funcții pe care gamerii să le aprecieze și care să-i ajute în jocurile favorite.

Razer Phone a fost prima încercare a companiei de a face un telefon de gaming. Acum a venit cu variantă nouă îmbunătățită. Razer Phone 2 este puțin mai mare și mai greu decât primul telefon. De asemeanea Phone 2 este rezistent la apă și la praf, are un logo iluminat pe spate și se poate încărca wireless.

Razer Phone 2 – Hardware

Ecranul a rămas tot acel IPS LCD cu rezoluție 1440p (2560 x 1440 pixeli) și cu o rată de refresh de 120 Hz, dar Razer Phone 2 este ceva mai luminos (580 niți).

La interior avem componente de top, după cum era de așteptat pentru un telefon de gaming. Procesorul e un Qualcomm Snapdragon 845 cu GPU Adreno 630, are 8 GB RAM, 64 GB spațiu de stocare (microSD până la 512 GB) și o baterie de 4.000 mAh. În plus, ecranul este însoțit de două difuzoare frontale (unul sus și unul jos) dotate cu tehnologie Dolby Atmos.

Smartphone-ul este foarte performant și poate rula, fără probleme, orice joc și aplicație din Play Store.

Dacă vrei câteva cifre brute îți pot spune că a obținut peste 286.000 de puncte în mai multe teste pe AnTuTu, ceea ce-l clasează în top 15 telefoane de pe piață, dar în spatele rivalilor Asus ROG Phone și Xiaomi Black Shark. În 3D Mark, rezultatele au fost similare, tot în spatele celor doi rivali, iar în Geekbench telefonul a obținut un scor de aproape 2.500 de puncte pe single core și puțin peste 9000 de puncte pe multi-core.

Cum niciun smartphone (chiar și unul de gaming) nu este lipsit de cameră foto și Razer Phone 2 are un sistem dual de cameră pe spate format din doi senzori foto de 12 megapixeli, unul wide de 25 mm f/1.8 și altul cu zoom optic 2x f/2.6.

Avem și o cameră frontală de 8 megapixeli f/2 pentru selfie-uri. Pe video poți filma 4K la 30 de cadre pe secundă sau 1080 p la 60 sau 30 fps.

Razer Phone 2 – Ca telefon de gaming

Multe dintre telefoanele de top de anul trecut au sub „capotă” un procesor Snapdragon 845, minim 6 GB memorie RAM și un spațiu generos de stocare. Telefoanele de gaming precum Razer Phone 2, Asus ROG Phone sau Xiaomi Black Shark aduc acestă performanță, dar plusează și în alte aspecte.

De ASUS ROG Phone ți-am povestit, dar ce aduce Razer Phone 2? În primul rând, acel ecran de „face toți banii” de care vorbeam la începutul articolului. Nu, nu este vreun OLED superb, ci un IPS LCD, dar care vine cu o rată de refresh variabilă (la fel ca monitoarele de gaming) de până la 120 Hz.

Rata de reîmprospătare a ecranului de 120 Hz înseamnă o fluiditate crescută a acțiunii ce se petrece pe ecran, inclusiv în meniuri și în jocuri. Imediat cum am pornit telefonul mi-am dat seama că țin în mână cu un ecran special. Mi-a plăcut din prima și primele curse în Asphalt 9 mi-au dat de înțeles de ce ai vrea un astfel de ecran.

Nu-ți putem arăta pe cameră ce înseamnă 120 Hz vs tradiționalul 60 Hz (regăsit pe toate celălalte telefoane). Așa că ne trebuie să ne crezi pe cuvânt când îți spunem că jocurile precum Fortnite, PUBG sau Asphalt 9 sunt foarte „smooth” pe un astfel de telefon.

Nu mai zic că jocurile cu grafică bună precum Asphalt 9, Iron Blade, PUBG sau Sudorica-Sunset arată grozav pe ecranul cu o rezoluție 1440p. Pe mine ecranul m-a convins și aș vrea ca și alți producători consacrați precum Apple sau Samsung să le aducă pe telefoanele lor.

Al doilea motiv pentru care ai vrea Razer Phone 2 este setul de difuzoare ce sunt foarte zgomotoase și sunt foarte bune pentru ascultat muzică, gaming sau vizionare de clipuri video. Sunetul emis este unul bun, clar, dar la volum maxim am simțit o distorsionare a sunetului, din păcate.

Motivul trei pentru care te-ar interesa telefonul de gaming este constituit de bateria încăpătoare de 4000 mAh și de un sistem de răcire ce ar trebui să fie mai eficient decât cel regăsit pe alte smartphone-uri. Bateria este destul de mare să-ți dea o zi jumătate sau două zile de funcționare fără încărcare. Pentru mine a fost mai degrabă o zi pentru că l-am cam „butonat” și l-am trecut prin jocuri zilnic.

Menționez că la scurgerea bateriei a contribuit și logo-ul iluminat (nivel maxim de luminozitate) de pe spate. De fapt, am lăsat telefonul peste noapte, cu internetul pornit și cu logo-ul iluminat, cu 18% baterie și dimineața se închisese.

Așa că o utilizare mai realistă este setarea luminozității la minim a logo-ului sau oprirea lui. Apropo, iluminarea nu este doar de formă, ci are și o întrebuințare reală: culoarea se schimbă în funcție de notificări (mesaj pe Facebook Messenger, atunci primești culoarea albastru).

Totuși o problemă mai mare este că telefonul se încinge destul de tare dacă te joci mai mult de 30 de minute. Razer Phone 2 se încălzește pe spate, în zona camerei foto, dar, și mai ciudat, și pe rama laterală.

După o sesiune de joc de peste o oră telefonul se încălzise bine de tot, ceea ce nu vrei de la unul de gaming.

Razer Phone 2 – Compromisuri

Dacă vrei să-ți cumperi telefonul, trebuie să mai știi că nu este cel mai confortabil de ținut în mână. Îmi place designul cu linii drepte, dar nu este deloc ergonomic și eu nu prea am reușit să-l folosesc cu o singură mână.

Dacă ar fi telefonul meu de zi cu zi sigur aș fi enervat că unele lucruri nu le-aș putea face cu o singură mână. Mate 20 Pro pe care-l mânuiesc în mod normal are o diagonală de 6,4 inci, dar cu toate acete nu am o problemă să-l folosesc doar cu o mână. La asta contribuie și sistemul de navigare prin gesturi.

Ergonomia Razer Phone 2 nu este foarte bună și, pe lângă marginile ascuțite, la asta contribuie și spatele de sticlă care permite încărcarea wireless, dar face ca telefonul să fie alunecos.

De asemenea, să nu te aștepți la fotografii extraordinare de la Razer Phone 2. Sigur, lucrurile s-au îmbunătăți față de Razer Phone, s-a adăugat și stabilizare optică, dar telefonul încă nu este unde trebuie la calitatea imaginii.

O problemă pe care am văzut-o la fotografii este lipsa clarității imaginii. Sigur, poate ratezi o fotografie, două, dar cam în toate fotografiile făcute cu telefonul am simțit o lipsă a clarității. Totuși, sper să fie o problemă de software care ar putea fi rezolvată pentru că am mai întâlnit și alte probleme în aplicația de fotografie (într-o zi nu mergea de niciun fel fotografierea landscape, altă dată nu mergea butonul de fotografiere).

Camera are și un mod HDR care face o treabă decentă, dar prin acest mod de fotografiere se creează și „halouri” în jurul obiectelor iluminate. Camera vine și cu un mod portret ce se descurcă ok, însă nu extraordinar. Camera de selfie nu are cea mai bună dinamică a culorii și tinde să supraexpună.

Per total, ai parte de o cameră foto decentă, dar nu una care să se ridice la nivelul altor smartphone-uri caree se află în aceeași categorie de preț.

Un ultimul punct pe care vreau să-l menționez este lipsa mufei de căști. Simt că un telefon de gaming ar fi avut nevoie de o pereche de căști audio performante. Pentru a compensa acestă lipsă, cei de la Razer ne-au trimis și o pereche de căști pe care să le testăm cu telefonul.

Razer Hammerhead USB-C ANC sunt o pereche de căști audio de tip in-ear ce ar trebui să fie însoțitorul perfect pentru un astfel de telefon pentru că anulează zgomotul de fundal și ar trebui să-ți ofere un sunet clar numai bun pentru sesiunile de gaming.

Aceste se conectează prin USB-C și pe fir se află un buton care activează și dezactivează funcția de noise cancelling. Am fost curios să aflu cât de bine izolează astfel de căști și am rămas puțin dezamăgit. Nu există o diferență mare atunci când activezi eliminarea zgomotului de fundal.

Atunci când te afli într-un loc zgomotos precum o stație de metrou zgomotul din jur este puțin estompat. Diferența nu este uriașă, dar este binevenită pentru naveta zilnică.

Totuși, am fost surprins să aflu cât de bine s-au descurcat în timpul unui meci de PUBG. Cu ajutorul căștilor am putut să identific foarte repede direcția inamicului, de unde venea sau de unde trăgea și m-a ajutat să fac câteva kill-uri consistente. Costă însă 100 de dolari, un pic cam mult mai ales că nu le vei putea folosi decât cu telefonul din cauza conectivității prin USB-C.

Per total, Razer Phone 2 este un telefon pe care am vrut să-l apreciez, mai ales pentru ecranul ăla excelent. Are însă minusuri prea mari pentru a fi un telefon bun pentru utilizarea zilnică. Eu l-aș cumpăra și l-aș ține acasă doar pentru gaming dacă aș avea o găină care să facă ouă de aur.