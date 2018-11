ASUS ROG Phone a fost dezvăluit, în sfârșit. L-am văzut și l-am testat puțin. E un telefon de gaming, dar vine și cu alte lucruri la pachet. S-ar putea să îți surâdă în dauna altora.

Acum luni bune, scriam că telefoanele de gaming sunt irelevante. Nu mi-am schimbat părerea prea tare și am întâlnit cu reticență ASUS ROG Phone. La urma urmei, mai văzusem telefoane de genul ăsta și nu le-am înțeles utilitatea. Ulterior, am înțeles parțial de ce am fost atât de pornit pe nișa asta.

Preț și specificații, pe scurt: ASUS ROG Phone are un ecran de 6 inci Full HD+ AMOLED, 8 GB de memorie RAM și 128 GB spațiu de stocare. Folosește port USB-C, are mufă de căști, dar și o baterie de 4.000 mAh. Procesorul este un Qualcomm Snapdragon 845 (patru nuclee la 1,7 GHz, alte patru la 2,96 GHz). Cele două camere sunt de 12 și 8 megapixeli, iar cea de selfie e de 8 MP. În România, telefonul e listat de eMAG la 4.300 de lei.

ASUS ROG Phone e un telefon de gaming, care n-ar fi prea impresionant doar de unul singur. Din fericire, smartphone-ul nu face rabat de la diverse funcții care ți-ar putea fi utile și în afara sesiunilor de joc. Camera e aceeași de pe ZenFone 5z, cu câteva îmbunătățiri software, așa că telefonul e bun și pentru poze.

Ecranul are rată de refresh variabilă, între 60 și 90 Hz, iar piesa de rezistență e procesorul Snapdragon 845. Spre deosebire de variantele obișnuite de procesor, acesta rulează la o frecvență maximă de 2,96 GHz.

Designul e similar cu cel pe care l-am văzut în imaginile render, doar că acum știu că ai parte de sticlă pe ambele părți și telefonul e plăcut de ținut în mână. A, da, ai și logo-ul ROG în variantă personalizabilă cu luminițe RGB.

ASUS ROG Phone – Telefonul care se transformă

Ce m-a făcut să reconsider, într-o oarecare măsură, ideea de telefon de gaming o reprezintă accesoriile pe care ți le oferă ASUS ROG Phone.

Nu e vorba de unul sau de două, ci de șapte. Tocmai de aceea telefonul, dacă vrei experiența completă, poate fi cărat într-o valiză proprie.

Unul, coolerul activ pentru ASUS ROG Phone, vine în pachetul standard de vânzare. Pe celelalte le vei putea cumpăra separat. Sau, dacă vrei să fii în ton cu moda actuală, poți să cumperi o valiză cu toate accesoriile la pachet.

Cu accesorii, telefonul de gaming încearcă să devină un înlocuitor atât pentru o consolă, cât și pentru un laptop. Cu Mobile Desktop Dock poți să-ți transformi telefonul într-un calculator, iar dock-ului îi poți lega un monitor, mouse, tastatură și un cablu de internet Gigabit.

Cu WiGig Wireless Display Dock, pe de altă parte, faci streaming de pe telefon pe televizor, ca să te joci ca de pe o consolă clasică. Mai adaugi și GameVice Controller și treaba e și mai interesantă.

Acesta e și accesoriul pentru care am un interes ceva mai sporit.

Pare că e soluția ideală pentru o mulțime de jocuri, asta după ce treci de chinul de a-ți configura butoanele așa cum ar trebui. Nici celelalte nu-s de ignorat, dar poate că n-o să vrei să le cumperi pe toate deodată.

Per total, ASUS ROG Phone e un telefon de gaming care merită cumpărat, mai ales dacă ești ceva mai mult decât un simplu fan al jocurilor pe telefon.

Dacă nu ești fanul gamingului pe telefon, atunci poți judeca ASUS ROG Phone doar ca smartphone. Are specificații de vârf, un design diferit de modele premium de pe piață și poate fi oricând transformat în mai mult decât un telefon. Da, în acest caz e justificat să investești în accesorii.

Încă nu sunt convins pe deplin de ideea telefoanelor de gaming, dar sunt deschis la ideea unui smartphone care să țină loc și de desktop, dar și de consolă. Acum mai depinde doar cât de mult evoluează și jocurile în viitor și dacă vei avea de jucat titluri suficient de bune cât să faci investiții consistente în astfel de produse de nișă.