Căștile audio Sony WH-1000XM3 sunt probabil cele mai bune căști cu noise cancelling pe care le poți cumpăra acum. Bine, poate cele mai bune la care ai acces în România și nu te lasă complet fără bani.

Carlsberg spune despre berea sa că este probabil cea mai bună din lume. Este părerea lor, este vorba și de marketing și reclamă. Este clar de o poziționare care ar trebui susținută de fapte.

Când vine vorba de recenzii, o asemenea afirmație trebuie susținută de argumente pentru ca tu, cititorul, să știi ce decizie să iei atunci când vrei să cumperi un produs sau un altul.

Totuși, recenziile, mai ales la căști audio, aș preciza eu, au și o parte de subiectivitate care se traduce prin experiența celui care testează, dar și de preferințele acestuia în materie de confort și de calitatea sunetului.

Dacă la un laptop poți susține că este performant, apoi arăți rezultatele din teste, în cazul căștilor audio, când zic că muzica se aude bine, tu trebuie să mă crezi pe cuvânt (eventual să testezi și tu în magazin). Mai departe, intervine și preferința pentru un anumit profil de sunet, mai plin de bass sau un sunet cu o voce mai clară.

Pentru mine, căștile aceste sunt cele mai bune în materie de anularea zgomotului de fundal și japonezii nu au făcut compromisuri la confort sau la calitatea sunetului.

Sony WH-1000XM3 – Design

Căștile Sony, pe care de acum le voi numi M3, sunt de tip over-ear, adică cupele îți vin peste ureche, iar banda de legătură este capitonată cu burete. Acel 3 arată că aceasta este a treia generație de căști audio de noise cancelling de la Sony.

Designul nu s-a schimbat radical față de modelul anterior. Chiar în prima zi cu căștile M3 am văzut pe cineva purtând modelul anterior și am putut observa o singură diferență – banda metalică este ceva mai subțire față de modelul anterior.

În rest, noile căști sunt ceva mai ușoare (254 de grame față de 277 de grame), banda metalică care le unește este mai bine capitonată și cupele sunt mai moi. Toate astea înseamnă un confort sporit.

Cupele îți înconjoară urechea fără să te deranjeze și eu le-am purtat ore în șir și nu am simțit niciodată nevoia să le dau jos. Singurul incovenient pe care l-aș vedea este că nu le-aș putea purta prea mult pe o vreme călduroasă de vară.

Pe cupa stângă sunt două butoane: unul de pornire și oprire și altul pentru comutarea dintre funcția de anularea zgomotului de fundal, sunet ambiental sau oprirea ambelor funcții.

Pe cupa dreaptă e doar o mufă de căști. Da, sunt wireless, dar căștile Sony pot fi folosite și pe fir dacă vrei sau dacă ai rămas fără baterie.

Muzica o controlezi prin gesturi făcute pe cupa dreaptă. Glisarea degetului în sus și în jos reglează volumul, glisarea în stânga și în dreapta trece de la o melodie la alta, iar atingerea cupei de două ori face ca sunetul să se oprească și să pornească.

Mai am un gest de care trebuie să-ți zic: acoperirea cupei drepte cu palma. Asta face ca muzica să treacă în fundal și să activeze microfoanele astfel poți să porți o conversație cu cineva, fără să fii nevoit să le dai jos. Destul de cool, dar instinctul tot îți zice să le dai jos. Dar măcar le poți folosi să asculți ce se vorbește în jur când ceilalți cred că nu îi auzi.

Ce înseamnă „noise cancelling”

Acum să ajungem la miezul lucrurilor: anularea zgomotului de fundal. Tehnologia acesta face ca zgomotul din jur să dispară, astfel încât să te poți bucura de liniște sau de muzică.

Practic, căștile sunt dotate cu mai multe microfoane care receptionează sunetele din jur apoi procesorul digital decide ce fel de zgomote să elimine. O pereche bună de căști cu active noise cancelling ar trebui să reducă zgomotul de fundal cu 80 de decibeli, echivalentul zgomotului făcut de un motor cu reacție de pe un avion modern.

Dacă nu ai testat niciodată astfel de căști, îți sugerezi să o faci pentru că lumea ți se va schimba complet. Reducerea zgomotului este atât de drastică, încât aproape nu mai auzi nimic din fundal. Totuși, acum să nu-ți imaginezi că te afli într-un vid.

Cu căștile pe urechi, o călătorie cu trenul sau metroul, fără muzică, abia se mai aude. Încă mai auzi bocăniturile, scârțâitul roțile și așa mai departe, însă parcă de undeva departe. Dacă pui muzică și îi dai un volum de 30% deja simți că ești pe altă planetă.

Reducerea zgomotului de fundal este atât de eficientă datorită noului procesor pentru eliminarea sunetului numit QN1 Noise Concelling HD care ar trebui să fie de patru ori mai performant decât vechiul procesor aflat pe căștile 1000XM2.

Astfel de căști sunt utile pentru naveta zilnică, pentru călătorii și așa mai departe. Le poți folosi și pe stradă cand te plimbi, însă aici îți recomand să activezi funcția de zgomot ambiental care face ca o parte din zgomotul de fundal să ajungă la tine.

Astfel, ai putea auzi un claxon sau dacă te strigă cineva. Sony aduce pe M3 mai multe niveluri de adaptare astfel căștile pot detecta dacă stai, dacă mergi sau dacă ești în trasportul în comun și poate ajusta cât zgomot să lase în interior.

Totuși, nu pot fi niște căști audio adevărate dacă nu reproduc și un sunet de calitate. Am trecut prin sute de melodii, atât wireless, cât și pe fir, în regim de streaming, dar și local, am ascultat și radio și podcast-uri. Am fost mulțumit cu ceea ce am auzit. Sunetul este clar, distinct, vocile sunt calde și delimitate de instrumental.

Responsabile de redarea sunetului sunt două difuzoare de 40 mm cu diafragmă din polimer din cristale lichide și pot reproduce o gamă de frecvențe de la 4 kHz până la 40.000 kHz. Pentru că sunt dotate și cu microfon, căștile pot fi folosite și pentru conversații. Nu am reușit să le conectez la telefonul meu Huawei și am apelat la un Samsung pentru câteva teste. Am fost mulțumit de felul cum am auzit interlocutorul și de modul în care am fost auzit.

Cei de la Sony susțin 30 de ore de ascultare cu funcția de noise cancelling activată. Mai mult, pentru că s-a renunțat la microUSB pentru USB-C acum căștile se încarcă mult mai repede și doar 10 minute de încărcare ar trebui să-ți dea cinci ore de funcționare. Eu pot să-ți zic că se încarcă cam 70% în vreo 40 de minute. Și chiar dacă uiți să le încarci cumva, Sony WH-1000XM3 funcționează și pe fir.

Un alt lucru pe care mă simt nevoit să ți-l spun este că butonul de activarea funcției de anulare a zgomotului poate fi utilizat pentru asistentul digital Google. Poți să apeși pe buton și Google îți spune ce notificări ai, cât e ceasul sau cum e vremea. Dacă dorești, poți să-l întrebi și tu orice vrei.

Mi-a plăcut foarte mult că nu numai că mi-a spus ce notificări am, dar mi-a citit și conținutul unui mesaj pe messeger și am putut răspunde printr-un mesaj vocal, fără să fiu nevoit să mai scot telefonul din buzunar. Din păcate, asistentul Google încă nu vorbește română și utilitatea acestuia este oarecum scăzută în acest moment.

Sony WH-1000XM3 sunt căști care se aud foarte bine, sunt confortabile și anulează majoritatea zgomotelor de fundal. De neratat dacă ești în căutarea unor căști de noise cancelling premium.