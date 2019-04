Ilie Năstase încasează lunar o sumă frumoasă de la stat. Nu și-a ridicat niciodată pensia

Ilie Năstase este un personaj controversat și la nivel internațional, mai ales după comentariile rasiste la adresa copilului nenăscut al Serenei Williams.

Fostul tenisman are gradul militar de general al Armatei Române, ceea ce i-ar asigura acestuia o pensie măricică. Totuși, Năstase susține că nu a beneficiat niciodată de acești bani.

Ilie Năstase spune că nu a primit niciodată pensie de la Armata Română pentru gradul pe care îl are. Susține că atunci când a împlinit vârsta minimă necesară pensionării, nu a făcut niciun demers în ceea ce privește obținerea remunerației care i s-ar fi cuvenit. Motivul, spune el, e pentru că nu a avut nevoie de bani.

Și pe bună dreptate. Averea acestuia este una uriașă. După anunțul că va candida la alegerile europarlamentare, Ilie Năstase a trebuit să completeze și o declarație de avere. Pe lângă teren, locuințe, bijuterii, mașini și tablouri, acesta are și conturi la bancă în valoare de sute de mii de euro.

„Nu am făcut-o şi nici de acum încolo nu o s-o fac. Îmi place să port haina militară, de aceea o îmbrac, dar lumea trebuie să ştie că Ilie Năstase nu are niciun beneficiu financiar pentru asta”, a declarat fostul jucător de tenis.

La începutul lui 2017, pensia acestuia se ridica la 2.700 de lei. După majorările salariilor bugetarilor din luna august a aceluiași ani, pensia sa a crescut la 4.350 de lei, potrivit Click.

Ilie Năstase este general al Armatei Române

Pe de altă parte, unii susțin că fostul tenisman nu-și merită gradul de general. În 2017, cu ocazia paradei organizată de 1 Decembrie, un colonel în rezervă al Armatei Române și-a exprimat nemulțumirea legată de Ilie Năstase, potrivit Adevărul.

Colonelul Daniel Anghel a menționat că respectă performanțele din cariera lui Ilie Năstase. Totuși, acestuia nu i s-a părut justificat faptul că tenismanul a primit un grad militar. A menționat că un adevărat general are experiență și vechine, lucruri pe care Năstase nu le-ar deține.