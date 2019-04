Experiență: de ce am devenit fan HBO Go în România

Anul acesta, am petrecut mai mult timp pe HBO Go decât de obicei și l-am apreciat mai mult. Dintr-un punct de vedere, îl văd mai valoros decât Netflix.

În România, HBO Go ar putea fi peste tot, dar auzi rareori lucruri bune despre el și, de cele mai multe ori, foarte mulți nici nu știu că au acces la acest serviciu de streaming. În teorie, după o lună gratuită, îl poți accesa printr-un abonament de trei euro. În practică, ai acces gratuit la el, dacă ai HBO pe TV acasă.

Pentru o lungă perioadă, am avut un cont prin intermediul unei oferte de la Vodafone. În ultimul an însă, am folosit contul unei prietene care are HBO de la RCS RDS. Te poți autentifica pe platforma de streaming și printr-un cont pe AKTA, Canal S, INES, INTERSAT, Metropolitan, MITnet, NextGen Communications, Orange, Telekom, TV SAT 2002 sau UPC.

În mod real, de câțiva dintre acei furnizori de servicii nu am auzit niciodată.

În acest material, nu este însă vorba despre mecanismul facil prin care te poți conecta la HBO Go și nici despre prețul infim, comparativ cu Netflix sau Amazon PrimeVideo. Mă fascinează în schimb diversitatea conținutului video și faptul că, pentru multe dintre show-urile de pe HBO Go, în SUA ai plăti bani grei.

HBO Go îți aduce serialele pe care nu le vei vedea niciodată pe Netflix

În urmă cu aproape un an, scriam un articol prin care explicam cu o serie stufoasă de argumente de ce nu va exista niciodată un Spotify pentru filme. De nu vom vedea o platformă de streaming cu toate filmele și seriale din lume, în contextul în care Spotify, Apple Music, Deezer sau Tidal oferă același concept pentru muzică.

Articolul cu pricina este disponibil aici – De ce nu există Spotify pentru filme, iar Netflix a renunțat să mai încerce.

Fac referire la acel material, pentru că HBO Go, cel puțin în România și o parte din Europa, facilitează exact globalizarea conținutului video de care discutam la momentul respectiv. Printr-un mecanism semnificativ mai eficient decât cel al Netflix, pe HBO Go vezi seriale din Statele Unite sau din Marea Britanie pentru care, în alte condiții, ai plăti un abonament separat.

În plus, spre deosebire de Netflix, îți servește episoade noi în aceeași zi sau a doua zi după ce au fost difuzate în țara de baștină.

De exemplu, sunt fan Luther cu Idris Elba, iar anul acest a fost un nou sezon. Show-ul cu pricina este produs de BBC și a fost difuzat în prima duminică din luna ianuarie a acestui an la ora 20:00 în Regatul Unit. În aceeași seară, cu subtitrare în română îl găseai pe HBO Go. Toate sezoanele din Luther se găsesc acum atât pe HBO Go și, deși au existat pentru un timp pe Netflix, nu mai sunt la momentul redactării acestui articol.

HBO Go versus Netflix: show-uri aduse în timp real

În opinia mea, handicapul Netflix se datorează faptului că sunt achiziționate aproape exclusiv show-uri care pot fi distribuite global sau aproape global. În contextul în care cei de la HBO îți servesc deseori show-uri pe care le găsești pe servicii de streaming din SUA sau UK, din ce am analizat eu, Netflix a făcut acest gest doar o dată, cu Star Trek Discovery.

Star Trek Discovery este produs de CBS All Access, un serviciu de streaming disponibil doar în Statele Unite la care te poți abona cu șase dolari dacă vrei să te uiți la episoade cu reclame sau zece dolari pentru o experiență similară cu Netflix.

Trecând însă pestre Star Trek, de pe același CBS All Acces care costă minim șase dolari, eu mă uit cu entuziasm la The Good Fight, un show surpzintăro de actual despre o firmă de avocatură care continuă povestea din The Good Wife și este scris de aceeași echipă. Big Bang Theory, Tell Me A Sotry.

În contextul în care există șapte show-uri originale de toate pe acest serviciu american, iar HBO Go îți oferă trei dintre ele, performanța este departe de a fi neglijabilă, raportându-ne, din nou, la preț.

Show-uri americane pe care nu le găsești în altă parte

Acum vreo doi ani, detaliam cum am renunțat la cablu și am ajuns să folosesc doar servicii de streaming plătite. În acel context, am explicat utilitatea unui servicu de Smart DNS care păcălește Hulu sau Showtime că te afli în Statele Unite și, în același timp, BBC iPlayer sau All4 că ești în Anglia.

Am avut și am în continuare abonament la Hulu pentru Family Guy, Superstore, America`s Got Talent, South Park, Brooklyn Nine-Nine și alte câteva show-uri mai vechi.

Când Hulu a început să producă conținut original precum The Handmaid`s Tale, pentru care s-a bucurat de o serie stufoasă de premii, cei de la HBO ți l-au adus în țară. Același principiu se aplică la The Act, Castle Rock al lui Stephen King și J.J. Abrams, Casual și nu numai.

Showtime este un alt serviciu de streaming premium care costă 10,99 dolari pe lună în SUA și care vine cu câteva seriale despre care este puțin probabil să nu fi auzit. Billions este unul dintre cele mai populare la ora actuală și îl găsești pe HBO Go. Homeland este pe Netflix, dar Ray Donovan, The Affair, Black Monday, House of Lies sau Smilf sunt doar pe HBO.

Nu renunț la Netflix, dar este aproape imposibil să neglijezi HBO Go

Better Things al celor de la FX este un alt serial pe care îl găsești pe HBO Go în întregime, fără reclame. La acestea se adaugă Game of Thrones, Westworld, True Detective, Knightfall, Succesion, Miracle Workers, Pretty Little Liars sau fascinantul Last Week Tonight with John Oliver din care nu am pierdut niciun episod de când a apărut.

Poți să adaugi la listă și show-uri clasice precum The Wire, The Sopranos, Sex and the City, Rome, Boardwalk Empire, Silicon Valley sau Band of Brothers.

În opinia mea, Veep este cel mai bun serial de comedie din ultimii 10 ani, dacă ai cât de cât o afinitate politică. Este singurul la care râd în hohote singur în casă. Îmi dau seama că nu este pentru toată lumea, dar, în același timp, realizez că nu va exista niciodată în altă parte decât pe HBO Go.

Vizavi de Netflix, majoritatea oamenilor pe care îi cunoști au un abonament sau au acces la un abonament datorită conținutului original.

La fel ca HBO, indiferent câte parteneriate de licențiere va avea în portofoliu, vei rămâne abonat pentru nu te poți dezlipi de show-uri precum Orange is the New Black, Strange Things, Black Mirror, The Crown, House of Cards, Narcos, You și toate producțiile realizate în colaborare cu Marvel.

În plus, sunt dependent de Netflix datorită afinități mele pentru stand-up comedy și a efortului de a oferi un show now în fiecare săptămână pe cea mai populară platformă de streaming din lume. Apropo de Netflix, dacă ești vreodată în pană de idei, am detaliat aici cum găsești oricând ceva bun de văzut.