De ce nu există Spotify pentru filme, iar Netflix a renunțat să mai încerce

Spotify pare perfect. Ai toată muzica din lume pentru o taxă lunară, iar dacă suporți reclame, nici măcar pe aia nu trebuie să o plătești. Din păcate, niciodată nu o să existe un serviciu similar cu toate filmele din lume, iar Netflix a renunțat de mult timp să mai încerce.

În urmă cu aproximativ o săptămână, scriam câteva rânduri despre faptul că am renunțat la Zonga pentru Apple Music. În aceeași zi, foarte mulți români s-au grăbit să încerce faimosul Spotify. Pe de altă parte, mulți utilizatori de Deezer au rămas fideli platformei pe care au îmbrățișat-o în urmă cu câțiva ani. Partea fascinantă este că toate aceste servicii de streaming se laudă cu o colecție de zeci de milioane de piese și îți oferă aproape toată muzica din lume într-o singură aplicație.

Indiferent pentru care optezi, un serviciu cross-platform îți satisface nevoia de conținut audio pe orice dispozitiv pentru o sumă modică. Ai crede că Netflix face la fel pentru filme, dar ești foarte departe de adevăr.

Dacă vrei mult filme și seriale la un click distanță, plătești scump

În ianuarie 2015, m-am abonat la Netflix. Mi-am făcut un cont în Statele Unite pentru că serviciul nu ajunsese în România la momentul respectiv.

În mod surprinzător, era incredibil de simplu să păcălești filtrele de locație și să accesezi un catalog de filme și seriale pe care nu le găseai în altă parte. Plăteam 9 dolari pentru beneficiul respectiv în fiecare lună, iar acum plătesc 14 dolari pentru că am trecut la Ultra HD și patru ecrane simultan.

Nu a durat mult până când am devenit adeptul multor altor servicii de streaming, multe dintre ele plătite. Pe Hulu, plătesc vreo 6 dolari pe lună în loc de 8, pentru că am prins o oferă și am acces la majoritatea serialelor din SUA la o zi după difuzarea lor la TV. În plus, sunt incluse câteva filme pe care nu le găsești în altă parte, seriale produse de Hulu și oferite în exclusivitate sau documentare.

Am avut acces gratuit la HBO Go prin intermediul abonamentului la Vodafone. Parteneriatul dintre Vodafone și HBO s-a încheiat în luna ianuarie a acestui an și am ajuns să plătesc vreo 20 de lei pentru respectivul beneficiu. HBO Go mă încântă pentru că are filme noi mai repede ca alte platforme, iar seriale de pe servicii de streaming americane la care nu am am cont sunt incluse.

Aici aș menționa The Good Fight, care în SUA implică un abonament la CBS AllAcces pentru că nu este difuzat la TV sau Billions al celor de la Showtime.

Deși nu m-am uitat la foarte multe seriale pe Amazon Prime, mi-am făcut cont acolo în parte datorită prețului de doar 3 euro. De pe Amazon, mă încântă foarte mult Philip K. Dick’s Electric Dreams, dar m-am uitat și la Goliath, Crisis in Six Scenes sau The Marvelous Mrs. Maisel. Nu am făcut niciodată un total vizavi de suma pe care o plătesc pentru streaming în fiecare lună și nici nu am o curiozitate în acest sens, mai ales că Hulu, de exemplu, îl plătesc o dată la 6-8 luni prin intermediul unui card pre-plătit pe care îl achiziționez de pe MyGiftCardSupply.

De ce există servicii ca Spotify sau Netflix, dar nu cu toate filmele

Dintr-un punct de vedere, situația descrisă în paragrafele de mai sus este foarte frustrantă. De ce să plătești 20 de lei pentru a avea acces online sau offline la toată muzica din lume și să ajungi la 100 lei sau mai mult pentru a te bucura de o colecție stufoasă de filme, departe de a fi toate? Răspunsul este unul destul de complex, dar în final, are legătură cu costurile de producție pentru un film sau o piesă muzică. În mod evident, există și o problemă acută derivată din lăcomia marilor studiouri de la Hollywood, dar acela este doar un aspect.

Serviciile de streaming audio au fost create din cauza disperării marilor case de producție de a-și oferi muzica într-un format cât mai accesibil. În anii 90, odată cu explozia achizițiilor de combine muzicale și walkman-uri, eram cu toții entuziasmați de CD-uri. Dacă nu piratai intens, te străduiai probabil să-ți faci o colecție de albume care te-au încântat teribil de-a lungul anilor.

Până în anii 2000, încasările din CD-uri au crescut vertiginos. În graficul de mai sus, albastru închis reprezintă banii realizați din compact discuri. Serviciile de achiziție în format digital și serviciile de streaming au încercat să ajute o industrie aflată în cadere liberă. Banii din platforme online precum iTunes, YouTube sau Spotify sunt reprezentanți cu roz, roșu și violet în același grafic. Sub nici o formă nu vom mai vedea vreodată aceeași situație financiară din anii 2000, dar situația pare totuși să fie din ce în ce mai roz.

Ca referință, graficul de mai sus este realizat de RIAA și reprezintă evoluția situației din SUA. Având în vedere că adopția serviciilor de streaming a fost mai lentă în alte colțuri ale mapamondului, în Europa, lucrurile arată mai rău.

Netflix a renunțat să încerce să aibă toate filmele și serialele

Ideea pentru acest articol mi-a venit după ce am încercat să-mi dau seama dacă explozia de conținut original de pe Netflix nu maschează o situație mai gravă a conținutului licențiat.

Răspunsul l-am primit de la Business Insider într-o analiză surprinzător de stufoasă. Graficul de mai sus îți arată cât de multe filme au dispărut de pe Netflix în ultimii 10 ani. Ai crede că în 2010 Netflix era la începuturi și ai avea dreptate. La momentul respectiv însă, avea 6755 de filme. După 8 ani, a scăzut la 4.010, o scădere de aproximativ 40%. Partea bună este că a crescut numărul serialelor, de la 530 la 1.569.

Oficialii Netflix au afirmat că fixația evidentă pe seriale are legătură cu faptul că niciodată nu vor reuși să aducă filme suficient de repede din cinematografe, încât oamenii să le aștepte pe streaming. Dacă îți place teribil un film și îl aștepți, te duci la cinema. Dacă nu ții neapărat să-l vezi, cu siguranță nu te-ai abona la un serviciu de streaming doar pentru că are niște filme care oricum nu te-au încântat foarte mult.

Netflix îți aduce în prim-plan seriale interesante și foarte multe producții originale. Ai fi tentat să crezi că Bright al lui Will Smith a fost un film prost, dar a fost vizionat doar în Statele Unite de 11 milioane de persoane în primele trei zile de disponibilitate. Nu mai puțin de 80 de filme originale vor avea premiera pe Netflix până la finele acestui an, la care se adaugă un show de stand-up nou în fiecare săptămână.

Trăgând linie, pe 2018, oficialii celui mai popular serviciu de streaming vor investi opt miliarde de dolari în conținut original. În total, pe platforma americanilor vei ajunge să găsești nu mai puțin de 700 de filme și seriale însoțite de cuvintele Netflix Original. Acestea vor încerca să te facă să uiți că tot ce ține de Star Wars va dipărea în 2019 de pe Netflix din cauza Disney.

Cum s-a ajuns aici și de ce este inutil să crezi că va fi altfel

Când industria muzicală era în perioada ei de glorie, reușea să genereze 15 miliarde de dolari într-un singur an – 1999. Disney are în portofoliu producții precum Star Wars sau Marvel, pe lângă popularele animații cu buget mare. Doar în 2017, aceea combinație de conținut s-a reflectat în 55,7 miliarde de dolari încasați. Comcast, deținătoare NBC Universal pe lângă alte studiouri mai mici s-a lăudat în aceeași perioadă cu 48,5 miliarde încasați. Viacom a avut un an mai prost și a adunat „doar” 13 miliarde de dolari.

Ca urmare, banii din muzică nu au fost și nu vor fi niciodată comparabili cu ce se întâmplă în industria filmelor și serialelor de la Hollywood. Cele câteva companii de mai sus dețin de fapt drepturile de distribuție pentru aproape orice film sau serial făcut vreodată, cu excepția producțiilor originale de la Amazon sau Netflix. Pentru a-și menține nivelul încasărilor sau pentru a-și spori cifra de afaceri pe viitor, nu vor oferi niciodată la 50 sau chiar 100 lei pe lună tot ce au în portofoliu.

La începuturile Netflix, marile studiouri acceptau mult mai ușor să-și ofere producțiile pentru streaming contra unei sume modice. În secolul în care trăim, când tot mai mulți oameni renunță la televiziunea tradițională și se orientează către streaming, aceleași studiouri nu mai acceptă câțiva bani de la Netflix. În schimb, cochetează cu ideea realizării propriilor servicii de streaming.

Discutăm deja de câteva luni de un serviciu de streaming marca Disney. Deși are în portofoliu sute sau mii de producții pentru care te-ai abona oricum la așa ceva, creatorii MCU și Star Wars au început deja să investească bani în conținut exclusiv, producții originale care vor fi oferite doar prin viitoarea platformă online fără nume. Nu de alta, dar pe lângă toate superproducțiile Marvel, ai mai mari șanse să dai bani pe încă un serviciu de streaming dacă îți oferă un serial Star Wars cum nu ai văzut niciodată.

Aproape că este normal să fie așa – Spotify, Apple Music pentru muzică; Netflix, HBO pentru seriale

Costă foarte mult să faci un film. Realist. Auzim deseori de producții a căror buget atinge pragul de 50 sau chiar 100 de milioane de dolari. Dacă vrei să faci un miliard de dolari la boxoffice, trebuie să creezi un film cu supereroi care costă cel puțin 10% din respectiva sumă.

Nu este însă vorba doar de filmele pentru care te-ai duce la cinema. Serialele de top ajung să coste 5-7 milioane de dolari per episod pentru a fi realizate. Un serial de comedie cu episoade de 25 de minute care este filmat în studio costă aproximativ 1,5 milioane de dolari. Ca urmare, este foarte dificil să intri în acest domeniu și este și mai greu să oferi aproape gratuit acest conținut exorbitant.

Cu câteva sute de dolari poți crea un album în confortul căminului. Dacă ai echipamentul potrivit, cunoștințe muzicale și inspirație, ai în continuare șanse să se îmbogățești din muzică. Partea de producție și post-producție, distribuția și promovarea, vor sări investiția inițială, dar în 2018, nu mai sunt la fel de relevante ca pe vremuri. În schimb, deși un album disponibil doar pe servicii de streaming poate câștiga un Grammy, un film cu un buget mic nu are nici o șansă să facă valuri la nivel internațional.

Un film bun implică prea multe salarii plătite, actori, scenariști, cameramani, regizori, regizori secunzi, producători și nu numai. Este imposibil să fie ieftin și bun. Iar dacă vorbim de o excepție, filmul tău bun nu va fi văzut de un public foarte larg, dacă nu cumva ajungi să-i impresionezi pe cei de la Netflix sau HBO, o particularitate puțin probabilă.

Pe vremea când plăteam cu toții abonament la cablu, era ușor să plătești 100 de lei pentru o serie stufoasă de posturi. În aceeași perioadă, în SUA era vorba de 50 – 75 de dolari pentru mai multe seriale cu buget mare, reality show-uri și lung metraje care abia au ieșit din circuitul de cinematografe. La acei bani s-au adăugat din totdeauna câștigurile din reclame, care nu sunt mici.

Din acest motiv, un show de 21-23 de minute la americani este promovat ca având jumătate de oră, pentru că sunt luate în calcul cele 8-10 minute de reclame cu care îți este servit. În cazul serialelor de 42-44 de minute, ele sunt oferite într-o oră. Dacă te uiți la același show pe un post TV românesc, ai toate șansele ca perioada reclamelor să fie de două ori mai lungă.

Netflix nu are reclame și vrea 10 dolari pe lună. În nici un univers nu vor putea acei 10 dolari să genereze profiturile astronomice cu care s-au obișnuit Disney, 20th Century Fox, Paramount și alții. Singura soluție este să te abonezi la 3-4 servicii de streaming ca să ai toate filmele și serialele care te încântă. Astfel, ajungi să plătești o sumă destul de generoasă pentru acest privilegiu, dar te bucuri că nu ai reclame, că tot ce te interesează este disponibil pe orice dispozitiv pe care îl folosești, iar un film început pe telefon poate fi continuat pe TV în câteva momente.

Ca să nu ignor elefantul din cameră, este foarte probabil să poți pirata pentru todeauna și să nu plătești niciodată pentru conținut. Realist vorbind însă, niciodată nu se va pirata tot ce iese pe Netflix, Amazon, CBS AllAcces, Showtime, Hulu, HBO Go sau Crackle. În definitiv, este doar o decizie personală de a pune în balanță timpul și confortul care vine din a avea tot ce îți dorești la un click distanță și de a plăti pentru asta. Eu cred că merită și din ce în ce mai multe persoane fac efortul de a se abona măcar le Netflix. Mentalitatea se schimbă, chiar și în România. Nu avea cum să fie altfel. Chiar și cu viteza actuală la internet de la noi, timpul este prea prețios ca să-l pierzi așteptând să apară un film pe torrent.